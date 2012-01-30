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Руководящие и направляющие изгибы
Байкальский пиар-ход президента ПУТИНА, который широким жестом приказал убрать нефтепровод подальше от озера, обозначил целый ряд проблем блеска и нищеты нашей управляемой демократии. Конечно, вспоминается хрестоматийная легенда о Николае I и изгибе царственного пальца при начертании трассы прокладки железной дороги Москва - Санкт-Петербург. Особенно учитывая то, что в геополитических представлениях власти железным дорогам тогда принадлежало примерно то же место, какое сегодня занимают трубопроводы.
Вспоминается все это ровно потому, что имеет отношение к глубинной традиции российской власти. К последнему и решающему самодержавному слову. К извечному "царь хороший - бояре плохие". Несомненно, осуществленное президентом Путиным спасение Байкала и принуждение к приличиям компании "Транснефть" заслуживают одобрения. Если угроза Байкалу действительно будет исключена (а тут еще нужно дождаться 2008 года и, видимо, принципиальной аналогичной позиции нового президента), то чего же еще желать...
Список вопросов, который порождает "байкальский блокбастер", намного шире и имеет отношение не только к экологии и нефти, но к системообразующим принципам и механизмам современной российской политики. Очередной блестящий пиар-ход президента Путина, как это часто бывает, обнажил целый ряд проблем блеска и нищеты нашей управляемой демократии.
Прежде всего возникает вопрос о том, много ли найдется за последнее время примеров возвращения принятого Госдумой закона во второе чтение и внесения в него сугубо точечных поправок, обладающих изрядным экономическим смыслом? И не за сходные ли процессы и явления во взаимоотношениях власти и бизнеса, а также в особенностях национального лоббизма во многом справедливо критиковался прежний политический режим?
Если было так, что все готовилось заранее под эффектную развязку с выступлением президента, то дело плохо.
Потому что в этом случае и политика, и отчасти само госуправление просто подменены пиаром. В данном случае - в буквальном смысле связями президента с общественностью и собственным рейтингом. Вся же остальная политическая и управленческая система выполняют тут лишь функции обслуживания этой задачи. Задачи, заметим, действительно важной для модели функционирования и логики стабильности нынешней российской власти. Однако подобное замечание все равно не отменяет опасности превращения средства воспроизводства политического режима (популярности президента) в самоцель.
Если же в истории с Байкалом дело было так, что работа комиссии государственной экологической экспертизы тонко оптимизировалась, а депутаты Госдумы изрядно колебались вокруг генеральной линии трубы лишь на основании многозначного "есть мнение", то ситуация еще печальнее. Очень может быть, что президент действительно вмешался в последний момент, чтобы исправить ошибку. Но тогда получается, что политическая система как таковая просто парализована. Поскольку может управляться вполне анонимно и непублично непонятно кем, а вмешательство главы государства выглядит то ли как последний и единственный довод против "бюрократической анонимности", то ли просто как гражданская позиция Владимира Путина.
И тут вопрос, в чем заключаются гарантии предсказуемости и сбалансированности государственных решений. Действительно, в истории с байкальской трубой большую роль сыграло общественное давление. Были и заявления экологов, и мнения ученых, и обращения депутатов, и митинги общественности, и обозначенная позиция некоторых чиновников, и статьи в газетах. Однако даже в результате всего этого один исход дела от другого отделяли, слегка утрируя, лишь несколько секунд, которые потребовались президенту Путину, чтобы подойти к карте трубопровода.
Нет никаких гарантий того, что в следующий раз в подобной ситуации исход будет благоприятный даже при наличии общественного протеста. Причем не просто гарантий, связанных с тем, "удастся ли достучаться", а гарантий институциональных. То есть связанных с принципами работы политической системы, балансом и разделением властей, функциями парламентского представительства, структурой партийной системы и, наконец, основами федеративных отношений.
Наконец, существует еще один не менее важный вопрос. Тезис о "политическом одиночестве" Путина не нов. К тому, что только глава государства, зачастую вручную, определяет "национальную повестку дня" и суть государственных решений, все привыкли...
С точки зрения хотя бы среднесрочной перспективы было бы, конечно, чуть-чуть лучше, чтобы Байкал спас, например, господин МЕДВЕДЕВ, встав и открыто выступив на каком-то совещании с президентом. Еще лучше было бы, чтобы Байкал был спасен в результате банального парламентского процесса и последующих простых и будничных линий президентской подписи под соответствующим законом.
Наконец, было бы со всех сторон предпочтительнее, чтобы российская политика была устроена так, чтобы необходимость спасения Байкала вообще не возникла. Но для этого надо попрощаться с мифами и легендами национальной политической традиции.
"Золотой Рог".
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