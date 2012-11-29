Путин готов вернуться к вопросу о госкорпорации по Дальнему Востоку

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 30 ноября, ZRPRESS. Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов вернуться к вопросу создания госкорпорации по развитию Дальнего Востока.

"Обсуждалась идея государственной корпорации, знаю, что этот подход разделятся далеко не всеми", — сказал Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном социально-экономическому и демографическому развитию Дальнего Востока и Забайкалья.

"Готов вернуться к этому вопросу", — добавил он.

"Нам предстоит создать систему управления, которая бы точно соответствовала целям ускоренного подъема восточных территорий России", — сказал Путин.

Он предложил подумать о том, какие другие управленческие механизмы можно сформировать, "главное, чтобы они были адекватными сложностям задач, которые надо решать", пишет РИА Новости.

Президент подчеркнул, что особая роль в достижении целей развития Дальнего Востока принадлежит губернаторскому корпусу. "Ответственность глав регионов и региональных управленческих команд должна возрасти многократно. В этот период масштабных преобразований к их работе будут предъявляться самые высокие требования", — сказал Путин.