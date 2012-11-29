Программа развития Дальнего Востока продлена на пять лет

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» будет продлена до 2018 года. Об этом заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента в ДФО Виктор ИШАЕВ, сообщает пресс-служба полпредства.

«Действующая федеральная программа завершается в 2013 году. Есть решение правительства – программа будет продлена до 2018 года. Мы ставили задачи по привлечению порядка 100 млрд рублей федеральных средств ежегодно для развития инфраструктуры. Как это будет – через фонды, через банки, напрямую из бюджета – вопрос не самый основной. Для нас важно, чтобы эти деньги приходили, потому что опережающее развитие инфраструктуры (в первую очередь, транспортной) – это основная база государственно-частного партнерства на уровне такого мощного субрегиона, как Дальний Восток», – отметил Виктор Ишаев. По его словам, пролонгация программы предусматривается на пять лет с общим объемом финансирования более 500 млрд рублей.

«Мы рассчитываем на один рубль вложенных государственных средств привлечь от шести до восьми рублей. Если государством будет вложено 100 млрд рублей, то мы рассчитываем на привлечение 600-800 млрд рублей других инвестиций – инвестиций корпораций, иностранных инвестиций, субъектовых инвестиций. Этих средств, в нашем понимании, должно хватать для того, чтобы быть мультипликатором роста. Плюс те льготы, которые мы будем вкладывать в закон «О развитии Дальнего Востока» – освобождение от налогов на прибыль, на имущество, на землю, на добычу полезных ископаемых, создание свободных экономических зон, предоставление долгосрочных и недорогих кредитов. Все это будет способствовать развитию региона», – заключил глава Минвостокразвития России.

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