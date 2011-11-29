Госдума пятого созыва отзаседала

Госдума пятого созыва (выборы в шестой созыв состоятся 4 декабря) запомнится двумя абсолютными рекордами: минимум скандалов и максимум законов.

Госдума за четыре года приняла 1 тысячу 581 федеральный закон и одобрила 27 федеральных конституционных законов. По словам спикера ГРЫЗЛОВА, это «абсолютный рекорд, который, видимо, останется непревзойденным хотя бы потому, что полномочия депутатов следующего созыва составят уже не четыре года, а пять лет, и это уже будет новый отсчет». Эксперты отмечают, что раньше в нижней палате «жизнь бурлила», а теперь она «дрейфует вслед за действиями исполнительной власти», обеспечивая всем инициативам сверху максимально беспрепятственное прохождение. Депутаты не отклонили ни одного закона, внесенного в думу правительством и президентом, пишет РБК.

На последнем заседании Госдума приняла закон о ротации госслужащих. Теперь замещение должностей гражданской службы в порядке ротации производится на срок от 3 до 5 лет. Законопроект предусматривает гарантии и компенсации для чиновников в случае их перевода на работу в другой регион. Как отмечается в пояснительной записке к документу, это потребует ежегодного выделения из федерального бюджета 322,5 млн руб. Чиновникам также выплатят компенсацию в размере 4-месячного денежного содержания. В этом случае переводимый в другой регион не получит выходного пособия. Чиновники могут отказаться от нового места работы в связи с заболеванием, препятствующим проживанию в другом регионе.Закон вступит в силу с 1 января 2013 г.