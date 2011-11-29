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После Гонолулу прорыва не случилось
О списке российских приоритетов во время годичного председательства в АТЭС, которое перешло к России от США после саммита организации в Гонолулу, рассказал помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ. По его словам, главными для России станут вопросы о списках «зеленых» товаров и размере пошлин на них, энергоэффективности и энергобезопасности, продовольственной безопасности, а также развитии транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке.
Как отметил господин Дворкович, особый акцент Москва намерена сделать на привлечении иностранных инвесторов из динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона к реализации крупных инфраструктурных проектов. «У нас есть серьезные планы по развитию нашей транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке, прежде всего портов Владивостока и ряда других. Мы ведем переговоры по совместному развитию этой инфраструктуры с партнерами в регионе – с Японией, с Кореей»,– отметил он. При этом Аркадий Дворкович подчеркнул: условием доступа для азиатских инвесторов к крупным проектам в РФ станет предоставление российским компаниям возможности участвовать в аналогичных проектах за рубежом. «Мы рассчитываем, что сможем найти разумный баланс интересов, чтобы транспортная инфраструктура была общей», - заявил он.
Однако, пишет «Коммерсант», удачного опыта в этих сферах, прежде всего строительства портов, железных и автодорог, у России пока крайне мало. Россия уже пыталась обеспечить себе доступ к реализации крупных инфраструктурных проектов в Восточной Азии. Так, в предложенной Москвой «Дорожной карте торгово-экономического сотрудничества со странами АСЕАН» содержится целый ряд предложений, в частности строительство силами ОАО «РЖД» железных дорог из Сингапура в китайский Куньмин, 185-километровой железной дороги Пурукаху– Бангкуан, строительство метро во вьетнамских Ханое и Хошимине.
Правда, документ с предложениями Москвы до сих пор не принят. По версии «Коммерсанта», одна из причин – нежелание стран АСЕАН включать в документ «нереалистичные идеи по транспортному сотрудничеству». «России надо доказать, что она умеет строить порты и дороги лучше, быстрее и дешевле», – сказал дипломат одной из стран АСЕАН.
Даже некоторые объекты в столице будущего саммита АТЭС-2012 во Владивостоке строятся с привлечением иностранных подрядчиков. В частности, вантовую систему моста через пролив Босфор Восточный проектируют инженеры французской Freyssinet. Но, по словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла ДМИТРИЕВА, недавно подписавшего соглашение о создании совместного инвестфонда с China Investment Corporation объемом до $4 млрд, китайская сторона уже отметила ряд потенциально интересных сторон российской промышленности и индустрии, которые могут быть реализованы вне нашей страны. «У нас всегда сильными были вертолетостроение, атомная энергетика, строительство железных дорог и т. д.», – убежден он.
Управляющий партнер гонконгской Eurasia Capital Partners Сергей МЭН отмечает, что России необходимо привлечение азиатской экспертизы в развитие транспортных мощностей на Дальнем Востоке и как можно скорее, «чтобы нарастить экспорт своего сырья и не потерять долю на восточно-азиатских рынках энергоносителей и металлов. Пока российские компании могут участвовать в инфраструктурных проектах как финансовые инвесторы, не следует требовать слишком многого вроде получения подрядов».
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