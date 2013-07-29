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Россия предложила Японии совместно развивать южные Курилы

29 Июля 2013, 20:04 | Дальний Восток

Россия предложила Японии совместно развивать южные Курилы на основе российского законодательства, чтобы разрешить проблему принадлежности четырех островов Курильской гряды, сообщает в воскресенье агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, идея совместного развития островов под российской юрисдикцией была предложена заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым во время встречи с замглавой японского МИДа Мацуямой Масаджи (Masaji Matsuyama), состоявшейся 20 июня в Санкт-Петербурге.

По словам собеседника агентства, Япония отказалась принимать предложение, поскольку оно подразумевает признание российского суверенитета над спорными островами. Япония попросила Москву пересмотреть свое предложение.

Отношения Японии и России омрачает нерешенный территориальный спор. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

В застарелых проблемах российско-японских отношений появился проблеск надежды: по итогам апрельских переговоров в Москве лидеры двух стран сообщили о преодолении застоя и ускорении переговоров по заключению мирного договора. Они также говорили о перспективах в торгово-экономическом сотрудничестве и установившихся у них личных доверительных отношениях. Ложку дегтя в мед этих речей добавил японский журналист, по бумажке задавший вопрос о спорных островах и получивший на это жесткий ответ президента РФ.

В июле прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев совершил поездку на остров Кунашир. Позже МИД Японии заявил послу России в Японии Евгению Афанасьеву протест в связи с поездкой главы российского правительства. Предыдущая поездка Медведева на южные Курилы в 2010 году также вызвала резко негативную реакцию в Японии и стала основной причиной заметного охлаждения двусторонних отношений.

Что означает перезапуск российско-японских переговоров

Политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев: "У премьер-министра Японии Синдзо Абэ есть одна непосредственная проблема: необходимость оставаться у власти на какой-то приемлемый срок. В последние годы в Японии премьеры удерживались год или что-то вроде того. Если сейчас весьма популярный Абэ объявит новые выборы, то у него есть шанс остаться у власти еще минимум на 3 года. А у Владимира Путина впереди еще 5 лет, так что успеют поговорить. Поэтому, в частности по вопросам обо всех спорных островах вокруг Японии, Абэ просто надо, чтобы не было никаких неприятностей перед выборами, чтобы никакие лодки не раскачивались".

РИА Новости

Автор: РИА "Новости"
Теги: Япония  Курилы  спорные территории 



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Комментарии

  • Псевдоним20:42, 29.07.2013#

    Это Японские острова. Что бы не говорили. А то что они находятся временно под юрисдикцией Российской Федерации, то это результат неисправленного Сталинского наследия.

  • старик20:54, 29.07.2013#

    Ты козёл.

  • Псевдоним21:04, 29.07.2013#

    +100

  • кабан09:56, 31.07.2013#

    Может тогда американцем и неграм из Америки выйхать и оставить ее для коренных жителей ? Турки Пусть Стамбул вернут грекам, а украина Крым Туркам. На нас напали забрали всю гряду и пол Сахалина, после 2 мировой мы вернули свои владения и в наказание взяли 2 острова из 4 а остальные 2 должны были вернуть японии в случае подписания мирного договора, но поезд ушол.

  • Сталин21:18, 29.07.2013#

    обойдуться япошки и так весь океан сожрали хотят севернее все выжрать

  • Володя00:47, 30.07.2013#

    Никаких островов, если смотреть историю то северноеХокайдо раньше освоили русские.

  • Псевдоним08:40, 30.07.2013#

    Названия этих островов не русские, но и не японские.

  • Псевдоним01:33, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:33, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:33, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:33, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:33, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Псевдоним01:34, 31.07.2013#

    вам не почлену чьи они мы с них нихера невидим чо жопу рвать

  • Живу я здесь01:40, 31.07.2013#

    Мне "не по члену"!Я много чего вижу и имею с них. А япошки, если не хотят, как им предлагают, значит пусть сосут лапу. Придёт время, они будут готовы всё отдать, что б их пустили. Япония скоро утонет.

  • Реалист07:54, 31.07.2013#

    Все забывают, что Япония не жертва, а хищник - во время Второй Мировой войны она не числилась в союзниках фашистской Германии, а вела полноценные боевые действия на территории Китая, в Тихом океане, в том числе топила наши суда. О налете на Перл-Харбор я уже не говорю. Как развивались бы на Дальнем Востоке события в случае сдачи Мосвы и Питера фашистам лучше не думать. Так вот, в этой войне Япония проиграла и пусть радуется, что ВСЮ территорию Японии на поделили как Германию, а дали им возможность сохранить суверинитет. Пора об этом напомнить на уровне межгосударственных отношений, не стесняясь.

  • Барбос07:54, 31.07.2013#

    Псевдоним уснул на клавиатуре.

  • Псевдоним12:36, 31.07.2013#

    Не понимаю, чего все так зациклены на подписании мирного договора? Кому он нужен и что реально он кому-то даст? В случае ущемления интересов и реальной необходимости начала военных действий все мирные договоры, соглашения, пакты о не нападении и т. п. - ВСЕГО ЛИШЬ КЛОЧКИ БУМАГИ, на которые нападающая сторона даже смотреть не станет, не то что неукоснительно соблюдать их. Пример с нацистской Германией для России достаточно показателен в этом плане.

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