Россия предложила Японии совместно развивать южные Курилы на основе российского законодательства, чтобы разрешить проблему принадлежности четырех островов Курильской гряды, сообщает в воскресенье агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, идея совместного развития островов под российской юрисдикцией была предложена заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым во время встречи с замглавой японского МИДа Мацуямой Масаджи (Masaji Matsuyama), состоявшейся 20 июня в Санкт-Петербурге.



По словам собеседника агентства, Япония отказалась принимать предложение, поскольку оно подразумевает признание российского суверенитета над спорными островами. Япония попросила Москву пересмотреть свое предложение.



Отношения Японии и России омрачает нерешенный территориальный спор. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.



В застарелых проблемах российско-японских отношений появился проблеск надежды: по итогам апрельских переговоров в Москве лидеры двух стран сообщили о преодолении застоя и ускорении переговоров по заключению мирного договора. Они также говорили о перспективах в торгово-экономическом сотрудничестве и установившихся у них личных доверительных отношениях. Ложку дегтя в мед этих речей добавил японский журналист, по бумажке задавший вопрос о спорных островах и получивший на это жесткий ответ президента РФ.

В июле прошлого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев совершил поездку на остров Кунашир. Позже МИД Японии заявил послу России в Японии Евгению Афанасьеву протест в связи с поездкой главы российского правительства. Предыдущая поездка Медведева на южные Курилы в 2010 году также вызвала резко негативную реакцию в Японии и стала основной причиной заметного охлаждения двусторонних отношений.

Что означает перезапуск российско-японских переговоров



Политический обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев: "У премьер-министра Японии Синдзо Абэ есть одна непосредственная проблема: необходимость оставаться у власти на какой-то приемлемый срок. В последние годы в Японии премьеры удерживались год или что-то вроде того. Если сейчас весьма популярный Абэ объявит новые выборы, то у него есть шанс остаться у власти еще минимум на 3 года. А у Владимира Путина впереди еще 5 лет, так что успеют поговорить. Поэтому, в частности по вопросам обо всех спорных островах вокруг Японии, Абэ просто надо, чтобы не было никаких неприятностей перед выборами, чтобы никакие лодки не раскачивались".

РИА Новости