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ЛДПР снова пытается разобраться с тихоходами и добиться "такого нужного гражданам законопроекта"

29 Июля 2013, 19:07 | Дальний Восток

Депутаты ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым снова внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести штраф за невыполнение водителем тихоходного транспортного средства требования пропустить следующий за ним автомобиль, сообщил РИА Новости в понедельник один из авторов документа Ярослав Нилов.

Он напомнил, что действующая редакция правил дорожного движения обязывает водителей тихоходных транспортных средств (скоростью не более 30 километров в час) принять как можно правее или остановиться, чтобы пропустить следующие за ним машины, если их обгон или опережение затруднены. Однако ответственность за невыполнение этой нормы законодательством не предусмотрена.

"Это очередная попытка внесения такого нужного гражданам законопроекта. Сначала профильный комитет просил нас его перевнести, изменив формулировки, и после перевнесения рекомендовал принять в первом чтении. Однако потом "Единая Россия" за него не проголосовала по надуманным причинам (законопроект был отклонен)", — сказал Нилов РИА Новости.

Он отметил, что на дорогах сложилась ситуация, когда водители вынуждены плестись за тихоходами, не пропускающими их, несмотря на предписания правил. В итоге у измученных граждан сдают нервы и они выезжают на "встречку" для обгона, после чего их останавливает сотрудник ГИБДД и лишает прав. Кроме того, таким образом, создается угроза безопасности дорожного движения.

Законопроект предлагает установить штраф от 1 тысячи до 1,5 тысяч рублей для водителей тихоходных транспортных средств, не пропускающих следующий за ним автомобиль для обгона или опережения, пишет РИА "Новости".


 

Автор: РИА "Новости"
Теги: законопроект  ПДД  ЛДПР 






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Комментарии

  • Псевдоним22:38, 29.07.2013#

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