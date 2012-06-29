Дальневосточный полпред опередил своих коллег по рейтингу информационного благоприятствования

На прошлой неделе был подведен июньский медиа-рейтинг полпредов президента в федеральных округах. Этот ежемесячный рейтинг проводится информационно-аналитической системой "Медиалогия".

По уровню упоминаемости дальневосточный полпред Олег САФОНОВ занял второе место (658 сообщений), уступив лишь приволжскому полпреду Григорию РАПОТА (763 сообщения). Третье место в этом рейтинге занял уральский полпред Петр ЛАТЫШЕВ. Зато по уровню информационного благоприятствования Олег Сафонов стал первым. По мнению экспертов, информационный рейтинг дальневосточного полпреда увеличило освещение по центральным каналам его встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Полпред в Дальневосточном федеральном округе рассказал главе государства о планах завершения строительства автотрассы Москва - Владивосток и развитии государственной программы по строительству жилья в регионе. Его индекс информационного благоприятствования - 770,55. Второе и третье места заняли Григорий РАПОТА (индекс 297,95) и Анатолий КВАШНИН (индекс 249,09).

«Золотой Рог».