Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дальневосточный полпред опередил своих коллег по рейтингу информационного благоприятствования
На прошлой неделе был подведен июньский медиа-рейтинг полпредов президента в федеральных округах. Этот ежемесячный рейтинг проводится информационно-аналитической системой "Медиалогия".
По уровню упоминаемости дальневосточный полпред Олег САФОНОВ занял второе место (658 сообщений), уступив лишь приволжскому полпреду Григорию РАПОТА (763 сообщения). Третье место в этом рейтинге занял уральский полпред Петр ЛАТЫШЕВ. Зато по уровню информационного благоприятствования Олег Сафонов стал первым. По мнению экспертов, информационный рейтинг дальневосточного полпреда увеличило освещение по центральным каналам его встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым.
Полпред в Дальневосточном федеральном округе рассказал главе государства о планах завершения строительства автотрассы Москва - Владивосток и развитии государственной программы по строительству жилья в регионе. Его индекс информационного благоприятствования - 770,55. Второе и третье места заняли Григорий РАПОТА (индекс 297,95) и Анатолий КВАШНИН (индекс 249,09).
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Современное Приморье: новые пути решения старых проблем
- Приморье сохраняет позиции в рейтинге социально-политической устойчивости регионов
- Губернатор Владимир Печеный возглавил Правительство Магаданской области
- Губернатор Магаданской области стал лидером ДФО в рейтинге информационной открытости
- В правительстве Магаданской области предположительно будет 11 министров
- Губернатор Магаданской области стал лидером медиа-рейтинга глав субъектов РФ на Дальнем Востоке
- Путин вошел в тройку самых влиятельных людей мира
- Подводятся итоги открытого обсуждения проекта Молодёжного правительства Приморского края
- Дальневосточный полпред опередил своих коллег по рейтингу информационного благоприятствования
- Global Peace Index: Россия опустилась ниже КНДР и Сирии в рейтинге миролюбия
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось