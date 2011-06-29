Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Матвиенко согласилась
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко сообщила, что премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал ее решение избираться спикером Совета Федерации. Она примет участие в муниципальных выборах в одном из районов Петербурга в августе.
«Я провела встречу с председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным. Он также высказался в поддержку этого решения», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».
Избираться Валентина Матвиенко намерена в Санкт-Петербурге. «Я не считаю для себя возможным избираться в другом регионе... По законодательству есть возможность до конца августа провести выборы в муниципальный совет и получить мандат», — сказала Матвиенко.
Место спикера Совета Федерации стало вакантным после того, как законодательное собрание Санкт-Петербурга 18 мая отозвало из верхней палаты парламента лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
24 июня на совещании главы государства с представителями губернаторского корпуса президент Башкирии Рустэм Хамитов предложил избрать губернатора Санкт-Петербурга спикером Совета Федерации. Он объяснил это предложение высоким профессионализмом Матвиенко, а также тем, что она знает проблемы регионов изнутри. Дмитрий Медведев поддержал идею Хамитова и заявил о необходимости усилить роль верхней палаты парламента в структуре власти.
Валентина Матвиенко тогда заявила, что эта новость для нее неожиданна и требует осмысления. Уже 27 июня на встрече с почетными гражданами Санкт-Петербурга она рассказала, что все выходные думала над возможностью перехода на работу в Совет Федерации, и добавила, что сделать выбор ей очень тяжело, но она понимает, что «губернаторов вечных не бывает».
Сегодня днем Матвиенко провела встречу с президентом Дмитрием Медведевым, который заявил, что назначение Валентины Матвиенко было бы «благом для России». Через несколько часов после этого губернатор Санкт-Петербурга согласилась избираться в Совет Федерации.
Новости тематики
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
- Эксперты обсудили вопросы улучшения качества жизни на Дальнем Востоке
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- В Комсомольске-на-Амуре открылся Научно-образовательный центр робототехники
- Игорь Пушкарев пообещал подарить деньги
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося