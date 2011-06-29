Матвиенко согласилась

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко сообщила, что премьер-министр РФ Владимир Путин поддержал ее решение избираться спикером Совета Федерации. Она примет участие в муниципальных выборах в одном из районов Петербурга в августе.

«Я провела встречу с председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным. Он также высказался в поддержку этого решения», — цитирует Матвиенко РИА «Новости».

Избираться Валентина Матвиенко намерена в Санкт-Петербурге. «Я не считаю для себя возможным избираться в другом регионе... По законодательству есть возможность до конца августа провести выборы в муниципальный совет и получить мандат», — сказала Матвиенко.

Место спикера Совета Федерации стало вакантным после того, как законодательное собрание Санкт-Петербурга 18 мая отозвало из верхней палаты парламента лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

24 июня на совещании главы государства с представителями губернаторского корпуса президент Башкирии Рустэм Хамитов предложил избрать губернатора Санкт-Петербурга спикером Совета Федерации. Он объяснил это предложение высоким профессионализмом Матвиенко, а также тем, что она знает проблемы регионов изнутри. Дмитрий Медведев поддержал идею Хамитова и заявил о необходимости усилить роль верхней палаты парламента в структуре власти.

Валентина Матвиенко тогда заявила, что эта новость для нее неожиданна и требует осмысления. Уже 27 июня на встрече с почетными гражданами Санкт-Петербурга она рассказала, что все выходные думала над возможностью перехода на работу в Совет Федерации, и добавила, что сделать выбор ей очень тяжело, но она понимает, что «губернаторов вечных не бывает».

Сегодня днем Матвиенко провела встречу с президентом Дмитрием Медведевым, который заявил, что назначение Валентины Матвиенко было бы «благом для России». Через несколько часов после этого губернатор Санкт-Петербурга согласилась избираться в Совет Федерации.