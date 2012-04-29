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Минфин против госкорпорации Сибири и Дальнего Востока
ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля, ZRPRESS. Введение такого игрока на рынок «убивает» все частные инвестиции.
Идея создания корпорации развития Сибири и Дальнего Востока, которая наподобие какой-нибудь «Ост-Индской» компании Британской империи должна была исполнять одновременно коммерческие и государственные функции на вверенной ей территории, вызвала возмущение части правительства. Чиновников не смутило и то, что создать компанию с подачи бывшего руководителя МЧС Сергея Шойгу, поручил сам Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что, возможно, отдельной корпорации и не будет, а развитием региона займется уже существующая «дочка» Внешэкономбанка – Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Правда, его придется докапитализировать на 2 трлн руб в ближайшие 6 -8 лет.
Как выяснил «Финмаркет», за два дня до этого министр финансов Антон Силуанов направил письмо с жесткой критикой создания очередной госкорпорации с «неясными целями и функциями», которая к тому же может спровоцировать возникновение себе подобных и в других проблемных регионах страны.
По мнению министерства, максимум на что можно пойти – создать федеральное агентство, которое будет координировать работу по развитию региона уже существующими госструктурами.
Создание отдельной корпорации для развития Сибири и Дальнего Востока уже критиковал экс-министр финансов Алексей Кудрин, сообщивший, что сначала не поверил в то, что такое может обсуждаться, пока не увидел своими глазами законопроект, внесенный Минэкономразвития на согласование в другие министерства. Введение такого игрока на рынок «убивает» все частные инвестиции в этом секторе. Это одновременно легализация или легитимизация модели ручного управления экономикой, объяснял он.
Его преемник Антон Силуанов также предельно категоричен. В письме первому вице-премьеру он приводит следующие доводы против создания корпорации (выдержки из подписанного им отзыва Минфина):
Предложение противоречит заявлениям президента о неэффективности такой формы, как госкорпорации. В 2009 году Дмитрий Медведев заявил, что считает ее «бесперспективной» в современных условиях, и предложил ликвидировать существующие госкорпорации по окончанию срока их действия или преобразовать в акционерные общества.
Деятельность корпорации будет частично дублировать функции Минрегионразвития по реализации инвестиционных проектов в федеральных округах.
Корпорацию предложено наделить правом исполнять функции госзаказчика программ развития Дальнего Востока и Сибири. Но по закону эти функции могут выполнять только государственные органы и казенные учреждения. Подготовка и внесение корпорацией проектов решений правительства также подменит полномочия госорганов исполнительной власти. Таким образом, создание корпорации потребует масштабной корректировки законодательства и усложнит структуру госуправления.
Кроме того, потребуются дополнительные расходы бюджета на создание и содержание корпорации. Часть финансовых ресурсов придется перевести во внебюджетную форму, а, значит, проследить как и на что тратятся эти деньги будет сложно.
Создание корпорации для развития отдельной территории может вызвать вопросы у других регионов с недостаточным уровнем социально – экономического развития и стать опасным прецедентом. А если такие региональные структуры поставить на поток, это приведет к разделению российского экономического пространства на образования, границы которых не будут совпадать ни с границами регионов, ни с границами федеральных округов.
В Минфине убеждены, что существующих инструментов поддержки территорий достаточно, надо только правильно ими воспользоваться:
- Действовать в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», основная цель которой – повышение эффективности использования уже имеющихся ресурсов – федеральных, региональных и частных средств, направляемых на развитие региона.
- Улучшать инвестклимат с помощью инвестиционных уполномоченных (список утвержден в августе 2011 года) и уже существующей правительственной комиссии по инвестиционным проектам; именно они должны отвечать за взаимодействие государственного и частного секторов и помогать реализовывать частные проекты. Также нужно задействовать уже имеющиеся ресурсы «Внешэкономбанка».
В случае крайней необходимости специальным институтом развития Дальнего Востока и Сибири могло бы стать специально созданное федеральное агентство, которое будет отвечать за координацию действий уже существующих федеральных структур в этой сфере, пишет РИА «Новый Регион».
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