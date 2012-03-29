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Игорь Шувалов опроверг сообщения СМИ о своей аффилированности с различными финансовыми группами
29 Марта 2012, 01:10 | Дальний Восток
29 марта, ZRPRESS. Речь идет о публикациях в газетах "Файнэншл Таймс" и "Уолл-стрит Джорнэл". Они рассказали о трастовом холдинге, который якобы действовал при помощи офшорных фирм в интересах первого зампреда правительства.
Тем временем Генпрокуратура провела проверку по фактам этих публикаций. В ведомстве говорят, что никаких нарушений там не выявили.
В свою очередь Шувалов подчеркнул, что подходит ответственно к вопросу о декларировании своих доходов и доходов своей семьи. Он добавил, что все средства его семьи управлялись и управляются по самым жестким требованиям российского и международного права."В вопросах декларирования своих доходов, а также доходов своей семьи, я всегда подхожу крайне ответственно, - заявил он. - Будучи юристом, я неуклонно следовал правилу и принципу о конфликте интересов. Для юриста - это святое. Перейдя на государственную службу, я вел себя, так как если бы правительство было для меня как для юриста его клиент. Это доверие не может быть нарушено". "Средства, которые я заработал, будучи предпринимателем, и которые находятся сейчас в доверительном управлении, являются основой моей независимости от различных групп влияния при принятии мной служебных решений", - подчеркнул вице-премьер.
«Золотой Рог».
Автор: По материалам информагентств
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