Горбачев призвал к референдуму по отмене "самодержавия"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил провести в России референдум по реформированию конституции и отмены самодержавия. Такое мнение выразил М.Горбачев в своей статье "Итак, народный референдум!", опубликованной в "Новой газете".

М. Горбачев отмечает, что "референдум наряду со свободными выборами является высшим непосредственным выражением власти народа". По мнению политика, на народное голосование можно вынести один вопрос: "Поддерживаете ли вы политическую и конституционную реформы, которые ликвидировали бы "самодержавие" и гарантировали народовластие?".

По его мнению, в ближайшее время в Россия может появиться "новая сильная демократическая партия", которая способна взять на себя инициативу обновления Конституции. Однако ее созданием должна заниматься не наверху, а сами граждане через механизм честных выборов.

По словам политика, конституция всё равно постоянно игнорируются и нарушаются. А значит, необходимо, "придерживаясь буквы и духа основ конституционного строя, направить усилия на изменение сложившейся структуры властных отношений".

М. Горбачёв напоминает, что Конституция 1993-го года, которая писалась в условиях жёсткой борьбы, создала по сути авторитарную систему власти. Изменить такую ситуацию, убеждён М.Горбачёв, может референдум, пишет РБК.

«Золотой Рог».