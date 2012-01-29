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Землю Дальнего Востока передадут иностранцам по 50 рублей за гектар
Миллионы гектаров российской территории на Дальнем Востоке вскоре могут быть переданы в долгосрочную аренду иностранцам. Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, выведенных из оборота за годы рыночных реформ. Это предложение будет озвучено на саммите АТЭС-2012 в сентябре во Владивостоке.
По данным "Независимой газеты", Москва готова предоставить инвесторам из стран Азиатско-Тихоокеанского региона возможность вкладывать финансовые ресурсы в российский агропром. "У нас есть свободные площади сельскохозяйственных земель, куда в принципе вполне возможно пустить иностранцев", - заявил накануне на встрече с журналистами замминистра экономического развития Андрей Слепнев. Это предложение, как планируется, должен официально озвучить в сентябре во Владивостоке участникам саммита АТЭС-2012 новый президент РФ.
Однако уже сейчас, по словам Слепнева, ряд таких инвестпроектов предварительно прорабатывается с Вьетнамом, Сингапуром, Тайванем, Японией и другими странами. Инициатива исходит от дальневосточных регионов. В частности, Амурская область оказалась привлекательна для северных корейцев, которые готовы арендовать несколько сотен тысяч гектаров сельхозугодий.
Цена арендной платы носит символический характер - всего 50 рублей за гектар. В России общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 168 млн гектаров. И около четверти из них не обрабатывается. Получается, что до 40 млн гектаров земли от Владивостока до Калининграда выведены сегодня из сельхозоборота, отмечает "НГ".
Впрочем, азиатских инвесторов за Байкал не пустят, заверил Слепнев, комментируя планы правительства. Ареал распространения иностранцев хотят ограничить Приморским и Хабаровским краями, Амурской областью. Они могут рассчитывать получить 150-200 тысяч гектаров земли для создания на них предприятия АПК. Учитывая большие объемы инвестиций, аренда будет долгосрочной. "Явно дольше, чем пять лет", - сказал чиновник.
У независимых экспертов отношение к происходящему в агропроме неоднозначное. Завсектором исследований АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин назвал это явление "противоречивым и потенциально конфликтным". По его мнению, безопаснее было бы создавать совместные предприятия с вьетнамцами или корейцами, чтобы исключить появления посреди российских территорий "технологических или этнических анклавов".
Мировые прецеденты сдачи сельхозугодий в аренду есть. Например, в Африке Китай и страны Персидского залива на правах арендаторов производят сельхозпродукцию. Местное население зачастую от этого не в восторге. В обиход вошел даже новый термин - "земельный неоколониализм". Впрочем, для России это явление не принципиально новое. На Дальнем Востоке берут в аренду земельные участки китайские и северокорейские бригады. Фрумкин назвал их "полусезонными рабочими". Реализация проекта с привлечением ресурсов стран - членов АТЭС создаст новую реальность.
Дмитрий Балков из компании "Петкус Технологи" видит больше плюсов в привлечении иностранцев в агропром дальневосточных регионов. "На мой взгляд, это перспектива развития. Но, конечно, все зависит от миграционной политики. А вот пустующие земли - это действительно проблема. И ирония в том, что, кроме корейцев, с ними никогда никто и не справлялся", - говорит он. Еще в советские времена они выращивали овощи, арбузы и т. п.
Со своей стороны, аналитик группы "Развитие" Сергей Шандыбин предположил, что сданные в долгосрочную аренду иностранцам земли могут использоваться в режиме хищнической эксплуатации, загрязняться опасной химией. Восстановить плодородие на этих угодьях после этого будет крайне сложно.
Эксперт БКС Богдан Зыков не исключает, что какая-то часть иностранных сельхозрабочих, проработав долгие годы в России, захочет обосноваться на этих землях навсегда, пишет VladNews.ru со ссылкой на Newsru.com.
«Золотой Рог».
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