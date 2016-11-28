Большинство японцев не хотят усиления сотрудничества с Россией

Более половины опрошенных агентством «Киодо» японцев выступают против усиления экономического сотрудничества с Россией "ради продвижения переговоров по территориальному вопросу", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщает агентство, против усиления экономического сотрудничества с РФ выступают 53,2% опрошенных, согласны с необходимостью укреплять экономические отношения 36,6%.

Между тем, пишет Regnum, в вышедшей еще шесть лет назад монографии Анатолия Кошкина «Россия и Япония: Узлы противоречий» автор выражал озабоченность по поводу возможного использования армией США южных островов Курильской гряды в случае их фактического обмена на заключение мирного договора с Японией: «Интерес к данному району проявляет не только Япония, но и США. Уход России с южных Курил и переход их под японский контроль могут привести к тому, что на них будут созданы новые рубежи передового развертывания объединенной японо-американской военной группировки. Территория южных Курил может быть использована и для передислокации части военных баз США на Окинаве, чего упорно добивается население этого острова. Так как Пентагон не намерен сокращать свое присутствие в Японии, размещение американских баз на Курилах в случае их передачи было бы подходящим решением и для Токио, и для Вашингтона. Насколько можно полагаться на заверения о том, что этого не произойдет, свидетельствует опыт вывода наших войск из Германии. Тогда тоже обещали «не расширять НАТО на Восток».

Озабоченность эта сохраняется и по сей день. Об этом я откровенно говорил во время публичных выступлений и приватных бесед в ходе недавнего посещения Японских островов. И встречал понимание. Многие японцы признавались, что они не задумывались о весьма неблагоприятных для России последствиях передачи Японии т.н. «северных территорий» — потери богатейших рыбой и морепродуктами 200-мильных экономических зон, перспективного на энергоносители островного шельфа, утраты весьма важных для обеспечения безопасности РФ незамерзающих и глубоководных курильских проливов. При этом особенно понятна японцам наша озабоченность возможным использованием южных Курил, или даже их части, ближайшим военным союзником Японии — США.

Судя по публикациям в последнее время, особенно в связи с объявленным рабочим визитом в Японию президента РФ В. Путина, озаботились этой проблемой и японские власти. Появились сообщения о том, что «Токио может исключить южные Курилы из сферы действия договора о безопасности с США от 1960 года, если острова передадут Японии». Этот договор подписал вопреки массовым гневным протестам японского народа дед нынешнего премьер-министра Японии Синдзо Абэ также являвшийся главой правительства — Нобусукэ Киси, заплатив за это премьерским креслом. В 5-й статье действующего и по сей день договора указывается, что договор распространяется на «территории, находящиеся под управлением Японии». Новый договор оставлял США возможность создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество вооружённых сил. Япония в свою очередь обязалась защищать американские базы в случае нападения.

Комментируя «обеспокоенность Москвы возможностью размещения американских войск на двух островах на основании Договора безопасности», ведущее японское информационное агентство «Киодо» пишет: «Японская сторона с учетом условий России на территориальных переговорах, имея в ввиду также оставшиеся острова Итуруп и Кунашир, продолжает изучение того, как исключение относительно сферы применения договора (о безопасности с США) повлияет на внутреннюю и внешнюю политику».

В связи с этим следует отметить, что именно перезаключение в 1960 году Договора безопасности вынудило правительство СССР заявить о невозможности передать в сложившихся условиях Японии островов Хабомаи и Шикотан. Приведем выдержки из имеющей важное значение для понимания и сегодняшней ситуации вокруг т. н. «территориальной проблемы» Памятной записки советского правительства от 27 января 1960 года:

«…В соответствии со статьей шестой указанного договора Соединенным Штатам Америки «разрешается, чтобы их сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы пользовались обслуживанием и объектами в Японии»…

Увековечение договором фактической оккупации Японии, предоставление ее территории в распоряжение иностранной державы, отрыв от Японии островов Окинава и Бонин, неизбежно вытекающая из положений договора военная, экономическая и политическая зависимость Японии — все это вызывает законный вопрос: что же в действительности останется от суверенитета Японии после вступления в силу договора? Уже тот факт, что в Японии будут и впредь стоять иностранные войска, означает, что страна ограничена в своих действиях…

В связи с тем, что этот договор фактически лишает Японию независимости и иностранные войска, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжат свое пребывание на японской территории, складывается новое положение, при котором невозможно осуществление обещания Советского правительства о передаче Японии Хабомаи и Сикотана (Шикотана)…

Ввиду этого Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как это было предусмотрено Совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года».

Как известно, американские войска не только не были выведены с территории Японии, но и их мощь неуклонно возрастает, расположенные на японском «непотопляемом авианосце» армия, авиация и флот оснащаются все более совершенным вооружением, порты страны превращены в пункты постоянного базирования несущих ядерное оружие ударных авианосцев и стратегических атомных подводных лодок. Те, кто соглашался в 90-е «вернуть» для начала Хабомаи и Шикотан, а затем вести переговоры о Кунашире и Итурупе, сознательно пренебрегали заявленными условиями разрешения противоречий по поводу пограничного размежевания двух соседних государств. Более того, российскими высокопоставленными лицами делались публичные заявления о том, что-де японо-американский Договор безопасности является чуть ли не гарантом мира и стабильности на Дальнем Востоке.

Приведем факт не столь давнего прошлого. В середине мая 1997 года министр обороны России И. Родионов подписал со своими коллегами, руководителями военных ведомств США и Японии, совместные заявления о признании положительной роли японо-американской системы безопасности, включающей Договор о безопасности, Сан-Францисский мирный договор, административное соглашение и обновленное Соглашение об основных направлениях оборонительного сотрудничества США и Японии 1976 года как фактор стабильности в АТР. Вот они плоды ельцинско-козыревской «дипломатии». О них не стоит забывать и в наши дни.

Итак, сможет ли находящаяся на положении протектората Япония ради договоренности с Россией пойти наперекор своему сюзерену — США? Агентство «Киодо» признает: «Велика вероятность того, что США, у которых углубляются противоречия с Россией вокруг проблемы Украины и ситуации в Сирии, негативно воспримут идею (вывода Курил из сферы действия Договора безопасности. — А.К.) Так что самой большой проблемой станет убедить США… Кроме того США неоднократно подтверждали, что пятая статья договора распространяется и на острова Сэнкаку, принадлежность которых оспаривает Китай, где их называют Дяоюйдао. Поэтому в Вашингтоне могут отвергнуть (такую идею) как проявление двойных стандартов».

Как утверждает «Киодо», вариант формального пересмотра договора от 1960 года и внесения в него отдельного положения в отношении островов, на которые претендует Япония, даже не рассматривается. Вместе с тем агентство допускает, что премьер-министр «Абэ может выступить в Японии или за ее пределами с заявлением о том, что «северные территории» не попадают под пятую статью договора». «Реалистичный сценарий заключается в том, что премьер — министр показывает свою политическую волю и ищет согласия со стороны США», — приводит «Киодо» слова правительственного источника.

Искать-то можно, но на слово верить в политике, тем более, сейчас, никому нельзя. Ибо сегодня Дядя Сэм, то бишь Дональд Трамп говорит одно, а завтра может заговорить со слов американских «неоконов», для которых Россия всегда была и будет злейшим врагом и непримиримым геополитическим и военным противником. Поэтому пусть уж прикрытые «Бастионами» и «Балами» Курилы остаются на своих местах, надежно прикрывая дальневосточные рубежи нашей Родины.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.