Александр Галушка отправился в рабочую поездку в Республику Корея

Сегодня глава Минвостокразвития примет участие в церемонии вручения 3-й ежегодной премии Korea - Russia Business Awards.



В ходе поездки Александр Галушка встретится с Министром морских дел и рыболовства Республики Корея Ли Чжу Ёном и с Министром по делам национального объединения Республики Корея Лю Киль Чжэ.



В ходе встречи с Министром по делам национального объединения Республики Корея Лю Киль Чжэ министр обсудит участие российских компаний в свободной экономической зоне Кэсон. Ранее специальный посланник главы КНДР Ким Чен Ына Цой Рен Хэ во время своего визита в Россию 17-24 ноября приветствовал участие российских компаний в Кэсонском проекте.



На встрече с Министром морских дел и рыболовства Республики Корея Ли Чжу Ёном глава российского ведомства расскажет о проекте рыбодобывающего кластера в Приморье, а также пригласит южнокорейских партнеров к участию в данном проекте.



Республика Корея в настоящее время занимает третье место в списке внешнеторговых партнёров России в Азии. За последнее десятилетие объём товарооборота между Россией и Южной Кореей увеличился в 13 раз. В России успешно работают около 600 корейских компаний в самых различных областях – от энергетики до приборостроения и сферы услуг.

ZRPRESS.RU, Владивосток.