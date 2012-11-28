Начинающие политики решили высказать свое видение будущего России в АТР

России непременно надо развивать сотрудничество в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического пространства, сошлись во мнении участники прошедшего во Владивостоке круглого стола на тему «Тихоокеанская Россия в АТР после саммита АТЭС». Они собрались, чтобы обсудить итоги председательства России в АТЭС, пути развития восточного направления внешней политики России, а также возможности интеграции России в АТР.

Организатором громко заявленного мероприятия, объединившего студенческую молодежь Приморья, стало некоммерческое партнерство «Модель ООН на Дальнем Востоке». Инициатива организаторов, по их словам, была поддержана администрацией Приморского края и ДВФУ, но, похоже, осталась на словах. Ни один из представителей администрации края, в том числе управления по делам молодежи, не посетил данное мероприятие. Не появились на круглом столе и обещанные ведущие эксперты в области экономики и международных отношений.

В результате «круглый стол» скорее был похож на студенческий семинар, где оценку студенческим докладам давали сами студенты. Даже открывший заседание круглого стола зам. директора Школы региональных и международных исследований (ШРМИ) ДВФУ Артем ЛУКИН удалился сразу после короткого вступительного слова, которым он похвалил студентов за активность. Несколько слушателей, привлеченных желанием подискутировать с заявленными экспертами, оказались в роли терпеливых слушателей и доброжелательных советчиков. Низкое участие экспертного сообщества впоследствии объяснилось тем, что буквально накануне прошел подобный круглый стол на английском языке.

В России необходимо изучать зарубежное право

И все же, несмотря на разочарование низким уровнем участников круглого стола, прозвучало несколько интересных предложений. Серьезным препятствием интеграции нашей экономики с экономиками ведущих стран АТР являются, по мнению старшего преподавателя ВГУЭС Александра АЛЕКСЕЕНКО, недостаточные знания в России в области права соседних азиатских стран.

- Право - это тот инструмент, который обеспечивает устойчивость экономических связей, помогает развиваться экономическим взаимоотношениям, - считает преподаватель ВГУЭС. - Многие юристы отмечают, что на сегодня право стран АТР, не считая США и Канады, изучено в России далеко не достаточно. При этом текущие исследования проходят на скромном уровне. Приоритет, по-прежнему, отдается праву Европейского союза, учитывая тесные экономические связи России с европейскими странами, и, в некоторой степени, исламскому праву. Юристы, которые сегодня пытаются изучать право азиатских стран, как правило, опираются на достижения российской науки и на российское правопонимание. Но правопонимание в одной стране может отличаться от правопонимания в другой. Один и тот же термин в разных правовых культурах может обозначать разные вещи. Ошибка переводчика может дорого обойтись впоследствии. Нужно изучать право региона, с которым мы хотим теснее взаимодействовать. И изучать его должны юристы, которые получат соответствующую языковую и культурную подготовку.

Единственным на сегодня в России ограном, занимающимся правом стран АТР, является Институт Дальнего Востока в Москве, т. е. фактически небольшая группа ученых. А на Дальнем Востоке, ближе всего расположенном к азиатским странам, с которыми у нас уже завязаны деловые отношения, право этих стран не изучается. Как оказалось, со стороны азиатских соседей ситуация схожая. Например, в Китае подготовка юристов - русоведов ведется лишь в одном Пекинском университете.

Наши вузы должны войти в сеть

Много говорилось о российской системе вузовского образования, о возможностях для российских студентов получать образование в вузах соседних стран, не прерывая учебу в российских университетах. Такую же возможность должны иметь иностранные студенты, желающие учиться в ДВФУ или любом российском вузе. Пока стажировка в иностранном университете АТР не засчитывается нашему студенту как время учебы. Участники круглого стола считают, что правительство, Минобразования должны уделить этому внимание. Наши вузы должны иметь возможность интегрироваться в международные образовательные системы, подобные европейской, где между университетами стран-членов Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Турции и Хорватии уже давно действует некоммерческая программа Эразмус по обмену студентами и преподавателями. В мае 2012 года министры образования нескольких стран АТЭС - Кореи, Китая и Японии - подписали соглашение о создании подобной программы – такой мини-Эразмус, - в которую Россия, к сожалению, не вошла.

- Возможно, это издержки времени, - предположил студент ДВФУ Николай СТЕЦКО, - «молодая страна, молодой университет». По большинству мировых рейтингов американские университеты признаны лучшими в мире. Может, это объясняет то, почему американцы не хотят интегрироваться с ДВФУ или другими университетами региона. Надо смотреть правде в глаза и реально оценивать, с какими университетами мы можем равняться, - подытожил он.

Кстати, в дискуссии на эту тему была представлена оценка студенческой миграции в РФ, где наш регион оказался далеко не на первых позициях. Из 17 университетов России, попавших в данный рейтинг, ДВФУ занимает пока лишь 11 место. Учитывая, что здесь признанно лучшие в России востоковедческие школы, сюда со всей России предпочитают пока ехать именно за этими знаниями. Остальным школам надо еще доказать свое превосходство.

Бывший студент восточного факультета ДВГУ, окончивший его в 1985 году, Владимир КОТОВ, ныне представитель на Дальнем Востоке одной из японских корпораций, особенно подчеркнул потенциал ДВФУ, как одного из трех российских центров востоковедения:

- Я вижу прекрасных молодых людей, которые почему-то интересуются учебой в Европе, Америке. Ребята, вы откройте глаза, центры силы складываются здесь! Очень важно включение университета хоть в какие-то вузовские сети, программы, чтобы быть в курсе, что происходит у соседей, как с ними взаимодействовать, принимать у себя.

Мы все должны соответствовать

Но не только ДВФУ и вузовское образование могут стать влиятельными силами, способными привлечь интерес к Дальнему Востоку. Мы сами, население, должны соответствовать нормам, правилам, уровню жизни развитых стран, с которыми мы хотим тесно взаимодействовать. Сюда же стоит отнести и уровень безопасности, как для собственного населения, так и для приезжих. Пока же Россия не может этим похвастаться. А ведь это одна из ключевых проблем, поедут сюда иностранцы или нет. «Она касается и туризма, и бизнеса, и долгосрочного планирования пребывания в России, - считает Владимир КОТОВ. - Если расходы на безопасность нашего персонала в России будут таковы, что превысят доход, то зачем туда вообще ехать, таков ход их мыслей».

Говорилось и об уровне коррупции, мешающей экономической интеграции России. Если у одного человека правовое сознание направлено на то, как выполнить законы, а у другого - как обмануть государство, то, сколько бы мы ни говорили о своей инвестиционной привлекательности, к нам иностранцы не пойдут. Чтобы наша региональная экономика наполнялась инвестициями, чтобы нам стало жить лучше, мы должны заставлять наше правительство более рационально тратить бюджетные деньги, в том числе на нашу безопасность - высказали мнение несколько участников конференции. Кроме того, наше население должно чувствовать заботу государства, ведь мы налогоплательщики. Мало потратить бюджетные средства на стройки саммита для привлечения инвестиций.

- Одной из задач проведения форума АТЭС было привлечение иностранных инвестиций в российский Дальний Восток. Но что нужно инвестору? - поставил вопрос Николай Стецко. - Нужна уникальность. Почему капитал идет в Китай? Потому что там уникально низкая, дешевая рабочая сила. В России такой дешевой силы быть не может, все наши социальные обязательства, исторический опыт это доказывают, мы не сможем работать, как китайцы, и получать столько же, сколько китайцы. Что мы можем предложить миру в этих условиях? На мой взгляд, единственное, - это уникально дешевые цены на природные ресурсы, на сырье и на электроэнергию. Мне кажется, именно позиция по снижению цены на энергоносители, на природные ресурсы и привлечет сюда капитал.

Итог встрече подвел Андрей КОЗИНЕЦ, студент ДВФУ и модератор конференции, предварив его цитатой: «Думай глобально, действуй локально».

- Общественная дипломатия и мероприятия, в том числе студенческие, молодежные, где обсуждаются острые вопросы, важны, потому что будущее поколение таким образом не сосредотачивается на том, кто прав, а кто виноват, как в территориальном споре России с Японией за обладание Курильскими островами, а, обсуждая проблемные вопросы, постигает культурные различия наших стран.

Надежда ВОРОНЦОВА, "Золотой Рог".