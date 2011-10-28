Аркадий Дворкович: Для спасения экономики нужна кадровая чистка чиновников

Действующая систему распределения государственных финансов представляет собой бесцельную трату ресурсов, а для большинства чиновников главным продолжает оставаться процесс, а не результат.

Об этом в ходе конференции «Российский банковский сектор: возможности и угрозы в новой реальности» заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, пишет корреспондент Клерк.Ру Сергей Васильев.

Российских экспортеров ожидает не самая благоприятная мировая конъюнктура, предупредил Дворкович. В течение ближайших пяти лет рост мировой экономики не будет превышать 1-2% в год. Это означает низкие темпы роста спроса на наши сырьевые товары и низкий темп роста российской экономики в целом (если ничего не менять).

«Главное - изменится ли отношение руководителей всех уровней к цели своей работы, - заявил помощник Президента. - Сегодня большинство ориентировано на процесс, а не на результат. Нужно серьезно обновить кадровый состав, программные документы и механизмы. У нас неплохие законы, неплохая система регулирования в целом, но все дело в исполнителях.

Еще одна инициатива президента Медведева связана с децентрализацией полномочий. Сегодня большинство финансовых потоков связано с двумя-тремя десятками крупных компаний, а значит, двумя-тремя десятками людей. В такой большой стране это является признаком огромной неэффективности. Если мы в ближайшие несколько месяцев не изменим эту картину, мы будем плодить неэффективность, умножать ее и продолжать бесцельно тратить громадные ресурсы».