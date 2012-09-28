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Гражданам России запретили сопротивляться полицейским
ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября, ZRPRESS. Гражданам не следует сопротивляться, если их бьют полицейские. Об этом говорится в опубликованном 27 сентября постановлении пленума Верховного Суда. По мнению судей, даже если действия сотрудника правоохранительных органов в отношении гражданина «сопряжены с причинением вреда или угрозой его причинения», это не может служить поводом для самообороны.
Как говорят правозащитники, таким образом омоновцы, разгоняющие акции протеста, получат карт-бланш на избиение оппозиционеров.
Право граждан сопротивляться при избиении полицейскими ВС начал обсуждать еще в июне – после «Марша миллионов» 6 мая, завершившегося стычками демонстрантов с полицейскими. В появившемся вскоре проекте постановления суда говорилось, что УК РФ дает гражданам право на защиту от сотрудников правоохранительных органов, если те «заведомо незаконно применяют силу». Однако, как заявил один из судей-докладчиков ВС Валерий Степалин, этот пункт в утвержденное вчера постановление так и не вошел, пишет «Коммерсант».
Вместо этого в постановлении говорится, что граждане априори не имеют права противодействовать сотрудникам МВД при применении к ним силы, в том числе и на уличных акциях. «Правомерные действия должностных лиц, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей, даже если они сопряжены с причинением вреда или угрозой его причинения, состояние необходимой обороны не образуют», – говорится в документе. Согласно ст. 37 УК РФ (допустимая самооборона), право защищаться у гражданина появляется «при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны».
По словам главы правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, постановление ВС фактически «ввело презумпцию насилия со стороны полиции». «Лично я знаю только один случай в современной практике, когда действия полицейского на митинге были признаны незаконными, и думаю, что после постановления таких случаев не будет вовсе. Теперь доказывать в суде незаконность действий полицейского будет труднее», – заявил он «Ъ». Речь идет о так называемом жемчужном прапорщике, как окрестили оппозиционеры Санкт-Петербурга прапорщика ГУВД Вадима Бойко. 31 июля 2010 года господин Бойко ударил дубинкой одного из участников несанкционированного «Марша несогласных». В декабре 2011 года господин Бойко был признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к трем годам лишения свободы условно.
Адвокат одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на Болотной площади Дмитрий Динзе говорит, что постановление ВС не является обязательным к исполнению и носит рекомендательный характер, но российские суды, скорее всего, предпочтут действовать в соответствии с этим документом. «Думаю, что и в «болотном» деле это постановление всплывет», – уверен господин Динзе. Большинство фигурантов дела о беспорядках, в которые 6 мая перерос «Марш миллионов», обвиняются по ст. 318 УК РФ (нападение на полицейского). Сами они утверждают, что первыми физическую силу к митингующим применили омоновцы, поэтому им пришлось защищаться.
По мнению главы полицейского профсоюза Москвы Михаила Пашкина, отсутствие в постановлении критериев правомерности действий сотрудников МВД при применении силы дает простор для злоупотреблений. «А на каком этапе можно защищаться? Закон «О полиции», например, запрещает бить дубинкой по голове, это уже незаконно, но ведь омоновцы в ряде случаев эту норму не соблюдают», – заявил он «Ъ». Например, 15 сентября в Нижнем Новгороде боец ОМОНа, разгоняя акцию протеста, ударил по голове активистку «Другой России» Екатерину Зайцеву. У нее зафиксировали черепно-мозговую травму. После этого руководство МВД заявило, что претензий к омоновцу нет, так как он защищался от группы оппозиционеров, сорвавших с него шлем, среди которых была и госпожа Зайцева. «Выходит, что право защищаться от полиции, – говорит Павел Чиков, – можно получить, только если перед вами пьяный майор Денис Евсюков (приговорен к пожизненному сроку за убийство посетителей супермаркета «Остров» в 2009 году.– «Ъ»), расхаживающий по супермаркету и стреляющий в людей».
Официальные представители ГУ МВД Москвы для комментариев вчера были недоступны, сообщает РИА"Новый Регион".
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