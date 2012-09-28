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Главы регионов Дальнего Востока и Забайкалья формируют консолидированную позицию
На заседании Совета Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», состоявшемся во Владивостоке, рассмотрены предложения о консолидированной позиции глав регионов и руководителей федеральных структур по особым условиям дальнейшего развития Дальнего Востока и Забайкалья.
Предложения были озвучены в проектном варианте председателем Ассоциации, губернатором Амурской области Олегом КОЖЕМЯКО. Они будут представлены в ноябре президиуму Госсовета РФ. Среди них: необходимо ввести практику налоговых каникул для вновь создаваемых предприятий; нужны механизмы, способные найти финансирование для дальнейшего развития инфраструктуры региона, например, чтобы достроить БАМ-2; необходимы преференции, чтобы ввести в экономический оборот труднодоступные месторождения и пр. Вчера же коллегия министерства развития Дальнего Востока и Совета при полпреде обсудили вопрос о будущем дальневосточной энергетики.
Лариса ЛАРИНА, «Золотой Рог».
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