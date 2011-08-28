Inopressa: Берегись, Китай наступает!

В западной прессе появилась очередная порция статей с зловещими прогнозами, касающимися Китая.

The Washington Times сразу в нескольких материалах рассказывает о наращивании Китаем военной мощи. "Пекин увеличивает свой ядерный арсенал" - так называется первая статья в этой газете. Китай разрабатывает систему ПРО, обзавелся новой ракетой с разделяемыми боеголовками и хранит свой стратегический арсенал в глубоких бункерах, сообщает журналист Билл Гертц, пересказывая свежий ежегодный доклад Пентагона Конгрессу.

Согласно докладу, у Китая, видимо, имеется до 75 ракет большой дальности с ядерными боеголовками(в том числе мобильные комплексы на автомобильной тяге с МБР - DF-31 и DF-31A - которые трудно обнаружить), а также 120 ракет средней дальности. В докладе впервые сообщается, что Китай, по-видимому, разрабатывает еще одну, третью модель МБР на автомобильной тяге, потенциальный носитель для ракет с разделяемыми боеголовками. Китай также создал свою первую подлодку класса "Цзинь", вооруженную баллистическими ракетами, но ракета для нее - JL-2, модификация DF-31 - все еще на стадии испытаний.

Согласно докладу, на севере Китая в провинции Хубэй имеется подземный комплекс, где хранятся ракеты и ядерные боеголовки, а также имеются штабные бункеры. Протяженность туннелей - более 3 тыс. миль, комплекс используется с начала 1950-х годов.

Аналитик Ричард Фишер отметил, что, судя по докладу, у Китая за последний год появилось 25 МБР. "Хорошо защищенный, наращиваемый арсенал МБР, который вскоре будет дополнен активной системой ПРО, должен крайне тревожить США", - добавил он. Неофициальные заявления Китая о том, что он не стремится обзавестись крупными ядерными силами, Фишер считает дезинформацией.

"Что касается ПРО, то в докладе впервые сообщается, что Китай разрабатывает общенациональный "зонтик" из скоростных беззарядных противоракет, которые могут поражать ракеты и другие аэрокосмические аппараты на высоте до 50 миль", - пишет газета. Согласно докладу, Китай продолжает разработки и антиспутникового оружия, дабы не позволить потенциальному противнику применять оружие, размещенное в космосе.

"Китай становится сильнее Пентагона" - такой вывод вынес в заголовок своей статьи в той же The Washington Times редактор Бретт М. Деккер. "Берегитесь, идет Народно-освободительная армия Китая", - предостерегает он в первой строке.

Из доклада Пентагона неизбежно следует, что Китай становится все более серьезной угрозой для национальной безопасности США, поясняет автор.

"Возможно, скоро наступит день, когда гегемония армии США отступит перед мощью НОАК. В Азии баланс сил уже меняется", - говорится в статье.

По мнению автора, Пекин активнее стал притязать на чужие территории и считает все Южно-Китайское море своими историческими территориальными водами. У Китая уже самая многочисленная действующая армия, он старается вооружить ее более современным оружием. Многие эксперты опасаются, что китайские ВМФ дальнего плавания - подспорье для захвата ресурсов. Пекин наращивает ядерный и ракетный арсенал и вскоре сможет поражать все базы США и НАТО в западной части Тихого океана. "Коммунисты утверждают, что их вооруженные силы предназначены только для обороны, но сами готовятся к крупномасштабной войне", - пишет автор.

Между тем дефицитный бюджет и парализующие госдолги Обамы сужают возможности США в критический период, предупреждает автор. Мировые лидеры чувствуют, что США в упадке, и боятся оказаться в проигравшей команде. "Все это побуждает Пекин смелеть", - замечает автор.

"Разработки боевых самолетов в Китае зависят от российских систем", - называется третья статья в The Washington Times. Корреспондент Рейбен Ф. Джонсон сообщает из Рио-де-Жанейро, ссылаясь на экспертов, которые участвовали в международной конференции в этом городе: "Китай значительно продвинулся в разработке подводных лодок, но в авиапромышленности до сих пор зависит от российского "ноу-хау".

Особое место среди китайских подлодок занимает аппарат "Цзялун", призванный занять первое место в мире по глубине погружения. Его скорость погружения - 120 футов в минуту. Это знак, что у китайцев есть целая научная инфраструктура и военная промышленность, которые поспособствуют самому эффективному использованию подводного флота, заметил неназванный бразильский эксперт.

Военная авиапромышленность Китая, однако, зависима от поставок некоторых важных элементов из России, особенно реактивных двигателей "Салют АЛ-31ФН" и "РД-93", которые используются в китайских самолетах J-10 и JF-17/F-1 соответственно. Китай работает над самостоятельным производством авиадвигателей, но, по оценкам аналитиков, на создание базы для двигателей истребителя пятого поколения ему понадобится еще 5-10 лет как минимум. По словам российских чиновников, китайские военные хотят приобрести крупную партию более современных двигателей 117С. Такой двигатель установлен, видимо, на двух экспериментальных образцах новейшего китайского истребителя Chengdu Machine No. 2001, он же J-20.

На этом фоне весьма оптимистично (для Запада) звучит заголовок в The Daily Beast - "Над Китаем нависла угроза долговой катастрофы".

Стараясь заверить Пекин, что за американскую экономику нечего волноваться, вице-президент Байден избрал неверную стратегию, полагает обозреватель Гордон Дж. Чанг. Следовало с самого начала перейти в наступление - попросить китайцев развеять опасения, связанные с их собственными долгами и с грядущим замедлением китайской экономики.

КНР много лет занижает свой долг, чтобы избежать внимания международного сообщества и критики с его стороны, полагает автор. По официальным данным Китая, в конце 2010 года его госдолг составил всего 17% ВВП. Но авторитетная фирма Dragonomics (Пекин) оценила его в 89% (что равно показателю США), а многие аналитики - в 160% (хуже, чем у Греции).

Разнобой объясняется так называемыми "скрытыми долгами": например, местных администраций и государственных банков, пишет автор. Есть также долги центрального правительства за муниципальные и локальные проекты, гарантии Минфина, субсидии на зерно и т.п. "Чтобы снизить долговую нагрузку, китайские технократы избирают стратегии, которые парализуют рост, как минимум, на ближайшие 10 лет", - полагает автор.

По мнению Чанга, долги порождены антикризисной программой после 2008 года. "Руководство страны принуждало госбанки выдавать кредиты нежизнеспособным проектам", - пишет автор. Как утверждает Чанг, строятся "города-призраки" - например, Ордос во Внутренней Монголии, где новые дома и офисные здания пустуют. "Формально эти строительные проекты создают ВВП, но им свойственна чрезвычайная расточительность", - пишет автор.

При свободном рынке произошел бы кризис и после банкротства слабых игроков экономика вскоре восстановилась бы. "Но китайское руководство не допускает таких животворных разрушений", - пишет автор. Сейчас центральное руководство Китая искусственно занижает ставки по вкладам, но тем самым ограничивает доходы граждан и обрекает экономику на стагнацию. По мнению автора, Пекин повторяет ошибки Токио в начале 1990-х.

Пекину следует резко изменить курс, но политическая обстановка этому не благоприятствует, полагает автор. Власть в КПК сейчас переходит к новому поколению лидеров, и нынешние чиновники надеются свалить разрешение трудных проблем на своих преемников. "Китай только что вступил в период долгого упадка", - заключает автор. Статья опубликован на сайте Inopressa.Ru.