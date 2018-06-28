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Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума

28 Июня 2018, 08:54 | Дальний Восток

Четвертый Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Ключевая тема ВЭФ-2018 – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

Обсуждения в рамках деловой программы будут проходить по четырем основным направлениям.

Тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, поддержке малых и средних предприятий и высокотехнологичных проектов, возможности создания первого русского офшора на Дальнем Востоке, а также прорыва регионов ДФО в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.

В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники дискуссий обсудят проблемы развития отраслей, через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. В частности, будут проведены отдельные сессии, посвященные лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и совершенствованию законодательства в сфере геологоразведки.

Блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» будет посвящен перспективам экономической кооперации дальневосточного региона России с соседними странами, важности развития транспортных коридоров на территории российского Дальнего Востока для Азиатско-Тихоокеанского региона и созданию Международного медицинского кластера во Владивостоке.

В центре темы «Создание условий для жизни людей» будут находиться вопросы демографии, здравоохранения, образования и науки, жилья, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке. Участники также обсудят перспективы совершенствования рынка труда в регионе и новые меры по освоению земли в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Как всегда, в программу Форума включен формат межстрановых бизнес-диалогов, в рамках которых представители российского и зарубежных предпринимательских кругов из стран АТР и Европы обсудят практические вопросы сотрудничества.

На Восточном экономическом форуме также запланирован образовательный молодежный день, в рамках которого эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.

«Восточный экономический форум является местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира. Программа Форума включает актуальную повестку. Значительное число сессий будет посвящено развитию технологического потенциала, который позволит модернизировать экономику и инфраструктуру и, как следствие, обеспечит повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке России», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Подробная информация об архитектуре Форума – на www.forumvostok.ru.


Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: вэф  восточный экономический форум  владивосток  программа 



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