Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
Четвертый Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 11–13 сентября 2018 года. Ключевая тема ВЭФ-2018 – «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
Обсуждения в рамках деловой программы будут проходить по четырем основным направлениям.
Тематический блок «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги» будет посвящен результатам и перспективам таких механизмов развития региона, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. В рамках дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, поддержке малых и средних предприятий и высокотехнологичных проектов, возможности создания первого русского офшора на Дальнем Востоке, а также прорыва регионов ДФО в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
В рамках направления «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока» участники дискуссий обсудят проблемы развития отраслей, через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие годы. В частности, будут проведены отдельные сессии, посвященные лесопромышленному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной отрасли, нефтегазопереработке, туристической и портовой инфраструктуре, добыче и переработке твердых полезных ископаемых и совершенствованию законодательства в сфере геологоразведки.
Блок «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для сотрудничества» будет посвящен перспективам экономической кооперации дальневосточного региона России с соседними странами, важности развития транспортных коридоров на территории российского Дальнего Востока для Азиатско-Тихоокеанского региона и созданию Международного медицинского кластера во Владивостоке.
В центре темы «Создание условий для жизни людей» будут находиться вопросы демографии, здравоохранения, образования и науки, жилья, культуры и развития городской среды на Дальнем Востоке. Участники также обсудят перспективы совершенствования рынка труда в регионе и новые меры по освоению земли в рамках программы «Дальневосточный гектар».
Как всегда, в программу Форума включен формат межстрановых бизнес-диалогов, в рамках которых представители российского и зарубежных предпринимательских кругов из стран АТР и Европы обсудят практические вопросы сотрудничества.
На Восточном экономическом форуме также запланирован образовательный молодежный день, в рамках которого эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.
«Восточный экономический форум является местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира. Программа Форума включает актуальную повестку. Значительное число сессий будет посвящено развитию технологического потенциала, который позволит модернизировать экономику и инфраструктуру и, как следствие, обеспечит повышение качества жизни людей на Дальнем Востоке России», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Подробная информация об архитектуре Форума – на www.forumvostok.ru.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним