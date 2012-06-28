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Минвостокразвития страшно перепугало другие российские министерства
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 28 июня, ZRPRESS. Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока проследит за тем, насколько переданные регионам полномочия обеспечены деньгами.
Об этом заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
«Вы посмотрите, что с лесными пожарами творится, не поймешь. Рослесхоз должен тушить пожары, а он задает вопросы, почему губернатор не тушит? Самолеты должны быть отданы Рослесхозу, а их отдали в МЧС. Чтобы в МЧС взять авиацию - нужно заплатить за нее. Эту систему взаимоотношений нужно привести в порядок, и в том числе этим должно заниматься министерство», - сказал В. Ишаев.
По его словам, многие министерства и ведомства страшно перепугались за свои полномочия из-за создания нового министерства, однако, подчеркнул В. Ишаев, новый федеральный орган власти не претендует на полномочия других федеральных структур. «Работа различных органов власти на Дальнем Востоке должна продолжаться, а министерству надо найти свое место среди других ведомств, чтобы они работали, как работают», - отметил министр.
Прежде всего, добавил он, министерство должно обеспечить выполнение всего множества программ по развитию Дальнего Востока - и федеральных, и региональных, и отраслевых, и программ корпораций. Сейчас они разобщены и не решают общей задачи, поэтому управление этими программами должно быть организовано на должном уровне вместе с субъектами Федерации.
«Мы говорим о консолидации всех программ, которые работают на Дальнем Востоке. Не может быть такого, чтобы компания пришла в регион, начала добывать ресурсы, сама зарабатывала, а регион ничего от этого не получал. Это получается программа развития компании, но не территории. Необходимо, чтобы выполнялись условия лицензионных соглашений, чтобы компания давала продукцию, чтобы создавались рабочие места, чтобы росла налоговая база, вот что нужно сегодня. Эффективное использование возможностей ресурсов и программ - это важнейшая задача», - заключил В. Ишаев.
«Золотой Рог».
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