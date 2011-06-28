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Новая программа для Дальневосточного региона не верстается
23 июня в резиденции полпреда президента представители органов власти регионов и эксперты из числа ученых и экономистов собрались на совещание по вопросам разработки Государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Дальневосточники, похоже, решили подтолкнуть федеральный центр – стратегия давно принята, время идет, а из правительства никаких проектов. Более того, и старая программа – до 2013 г. не выполняется. «Когда формировалась Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, то в ней было определено, что необходимо создать особые условия для нашего региона, без которых реализация положений самой стратегии просто невозможна», - напомнил заместитель полпреда Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - В Министерстве регионального развития России на этот счет пока нет конкретных предложений, именно поэтому сегодня мы должны их самостоятельно выработать и представить в министерство».
И представители дальневосточных регионов в качестве таких особых условий предложили, в частности, при реализации инфраструктурных проектов применять механизм возврата инвестиций за счет будущих налоговых поступлений. Может, это сделает Минфин «щедрее» к дальневосточным проектам?! Также было высказано предложение об освобождении от уплаты НДС при реализации НИОКР для предприятий и организаций Дальневосточного федерального округа.
Всего же регионами было заявлено более 240 предложений по 22 направлениям в сферах привлечения инвестиций, ценовой, тарифной, таможенной, налоговой, бюджетной, промышленной, транспортной, жилищной, социальной политики, а также природопользования, экологии, энергетики, продовольственной безопасности, образования, здравоохранения, демографии.
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