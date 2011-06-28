www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Новая программа для Дальневосточного региона не верстается

28 Июня 2011, 17:00 | Дальний Восток

23 июня в резиденции полпреда президента представители органов власти регионов и эксперты из числа ученых и экономистов собрались на совещание по вопросам разработки Государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Дальневосточники, похоже, решили подтолкнуть федеральный центр – стратегия давно принята, время идет, а из правительства никаких проектов. Более того, и старая программа – до 2013 г. не выполняется. «Когда формировалась Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, то в ней было определено, что необходимо создать особые условия для нашего региона, без которых реализация положений самой стратегии просто невозможна», - напомнил заместитель полпреда Александр ЛЕВИНТАЛЬ. - В Министерстве регионального развития России на этот счет пока нет конкретных предложений, именно поэтому сегодня мы должны их самостоятельно выработать и представить в министерство».

И представители дальневосточных регионов в качестве таких особых условий предложили, в частности, при реализации инфраструктурных проектов применять механизм возврата инвестиций за счет будущих налоговых поступлений. Может, это сделает Минфин «щедрее» к дальневосточным проектам?! Также было высказано предложение об освобождении от уплаты НДС при реализации НИОКР для предприятий и организаций Дальневосточного федерального округа.

Всего же регионами было заявлено более 240 предложений по 22 направлениям в сферах привлечения инвестиций, ценовой, тарифной, таможенной, налоговой, бюджетной, промышленной, транспортной, жилищной, социальной политики, а также природопользования, экологии, энергетики, продовольственной безопасности, образования, здравоохранения, демографии.

Автор: По материалам информагентств
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru