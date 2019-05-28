Культурное наследие Приморья: воссоздать, сохранить, защитить

Проблемы в области ремонта и реставрации памятников архитектуры постепенно решаются

Памятники архитектуры Приморского края - это уникальные фортификационные сооружения, храмы, дома предпринимателей - выходцев со всего света, здания, связанные с историей СССР, производственные сооружения.

Ежегодно специалисты инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края занимаются вопросами, связанными с реставрацией памятников. О том, какая работа уже проделана специалистами по учёту и выявлению объектов культурного наследия, а также, какие памятники отреставрируют в этом году, - в материале газеты «Золотой Рог».

Что имеем

На территории Приморского края расположено 1 508 зарегистрированных объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. В том числе, 521 объект культурного наследия федерального значения. Из них 96 - объекты Владивостокской крепости, 408 - объекты археологического наследия, 984 объекта культурного наследия регионального значения, 3 объекта культурного наследия местного значения. Всего выявлено 2313 объектов археологического наследия и 19 памятников.

Во Владивостоке представлены почти все типы монументальной скульптуры: городские памятники, декоративная скульптура, фигуры, венчающие здания, и рельефы на зданиях; стелы, рельефы, архитектурные формы; монументы, обелиски, пилоны, арки.

Все архитектурные сооружения края находятся под государственной охраной.

Уникальные объекты

Владивостокская крепость - уникальный в своем роде комплекс долговременных оборонительных сооружений, который был построен в конце XIX—начале XX веков во Владивостоке и его окрестностях. Эта морская фортовая крепость была самой укреплённой из крепостей своего времени, несмотря на то, что строительство не было завершено по причине начавшихся Первой Мировой войны и Октябрьской революции.

Данный объект является памятником военной истории и архитектуры федерального значения. Крепость создавалась знаниями и силами российских военных инженеров, солдат, строителей. Всего в её составе порядка 122 объектов (некоторые из которых - комплексные). Среди них оборонительные сооружения (форты, опорные пункты, редуты, береговые и сухопутные батареи, пороховые погреба, противодесантные капониры и полукапониры), инфраструктурные объекты, коммуникации (дороги, мосты, сеть канатных дорог, причалы). Самые большие и мощные объекты Владивостокской крепости построены в 1906-1918 годах.

Работы на объекте культурного наследия федерального значения «Памятник героям боев у озера Хасан 1938 года» выполнены ООО «ДальстройбизнесII» в 2018 году. 29 июля 1938 года японские войска вторглись на советскую территорию у озера Хасан (в 130 км юго-западнее Владивостока) и развязали крупный военный конфликт. Высота 17 метров. Бронзовая фигура отлита в Ленинграде – вес около 40 тонн.

Произведены работы: ремонт видовой площадки: устройство бетонного основания, укладка гранитных плит; облицовка гранитом цоколя; устройство лестниц и металлического ограждения; облицовка гранитными плитами постамента.

Объект культурного наследия федерального значения «Памятник воинам-пограничникам, погибшим в 1969 году на острове Даманский» установлен на месте захоронения четырех участников пограничного советско-китайского конфликта на острове Даманский в 1969 году и одного воина, погибшего в бою в 1929 году. Произведено восстановление разрушенных элементов, очищение, замена облицовки, окраска, покрытие гидрофобизирующими составами. Ремонтно-реставрационные работы выполнены ООО «Турмалин-Проект».

Строительство тоннеля имени товарища Сталина было начато в экстренном порядке в 1916 году. Тоннель находился в аварийном состоянии с момента сдачи: в ходе строительства в шпуры закладывали слишком большое количество взрывчатки, в результате скальный грунт над сводом оказался слишком сильно разрушен. Над сводом образовались пустоты, по которым вода стала просачиваться в тоннель. Проводимые мероприятия преодолеть течи так и не смогли. Ремонтно-реставрационные работы выполнены ООО «Турмалин-Проект».

Произведено инъектирование скрытых пустот, восстановление разрушенных поверхностей и фрагментов, очищение, окраска, восстановлены утраченные буквы, выполнено оштукатуривание и гидрофобизация. Проект сохранения объекта выполнен АНО «Культурное наследие» и стал победителем фестиваля «Дальневосточное зодчество –2018».

Объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль деловых и жилых домов братьев Синкевич и Фихмана» построен в 1917 году. Здания выполнены в стиле модерн. Все сохранившиеся первоначальные декоративные предметы интерьеров – деревянные двери с резными элементами, оригинальный камин с деревянной отделкой, кованые ограждения лестничных маршей, оригинальный кованый канделябр, скобяные изделия и прочее – должным образом отреставрированы и оставлены в интерьерах в неизменном виде.

Реставрация фасадов и капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу ул. Алеутская, д.17 в городе Владивостоке выполнены ООО «Альянс-Прим». В народе здание называют «Серая лошадь». Крышу дома украшают знаковые для социалистической эпохи скульптуры. При проектных работах выяснилось, что «Серая лошадь» до Великой Отечественной войны была розовая: изначально дом был отделан штукатуркой с добавлением розового мрамора. При восстановлении фасада зданий этот момент был учтен, и реставраторы постарались воссоздать подлинный облик здания (специально для здания заказывали материал Gerart из Южной Кореи.

Объект культурного наследия регионального значения «Склад-холодильник «Унион» расположен в центральной части города Владивостока, рядом с центральной площадью и железнодорожными путями конечной точки Транссибирской магистрали. Проектом приспособления к современному использованию склада холодильника и строящегося рядом здания ОДЦ решаются задачи по формированию гуманного общественного пространства в виде благоустроенного двора, позволяющего заново открыть для горожан и гостей города достопримечательные сооружения и здания этого места. Это позволит запустить в историческую среду пешеходные потоки и сделать пространство квартала по-настоящему публичным, «вернуть» его жителям.

Здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Жилой особняк И. Лангелитье». Было построено в 1898-1899 годах владивостокским купцом 1-й гильдии М.И. Суворовым. Фасады характерны для «кирпичного стиля»конца XIX столетия с мотивами готики. В 1992-1994 годах здание подвергалось реставрации и реконструкции, результатом стало внесение изменений во внешний облик памятника, наружный слой кирпичных стен был сколот для более «эффективного» закрепления на них штукатурки, что впоследствии привело к серьезным разрушениям.

В 2018-2019 году ООО «ДальстройбизнесII» произведены работы по восстановлению здания. Согласно проекту, восстановлена кирпичная кладка под расшивку с использованием исторического (царского) кирпича методом вычинки.

Ансамбль жилых домов - памятник деревянного зодчества. Конец XIX века. Ремонтировался в 2018 году ООО «ДальстройбизнесII». Воссозданы и заменены резные деревянные элементы поясков, наличников, обшивка здания, заменена кровля и разрушенные элементы стропильной системы.

В результате проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Марфо-Мариинская обитель милосердия», в 2013 году были воссозданы колокольни храма и часовни.

Реставрация на подходе

В рамках муниципальной программы «Культура Владивостока» в 2019 году в краевом центре начинаются работы по реставрации стелы, расположенной на проспекте Красного Знамени, 97. В 1919-1929 гг. на этом месте находилась конспиративная квартира военного отдела Владивостокского подпольного комитета РКП(б).

Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, восстановить полуразрушенный памятник просили местные жители. Работы по его техническому обследованию и составлению проектной документации на реставрацию уже были проведены.

Кроме того, в 2019 году запланировано выполнение периодических реставрационных производственных работ по сохранению 38 памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности Владивостокского городского округа. Работы, которые включают в себя уборку и очистку памятников от грязи и пыли, пройдут с апреля по октябрь.

Все реставрационные работы будут выполнены за счет средств, предусмотренных в городском бюджете на 2019 год.

МНЕНИЕ

И.о. руководителя инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края Владимир ОСЕЦКИЙ:

- При реализации капитального ремонта жилых домов, в том числе и объектов культурного наследия, в отношении зданий-памятников существует много сложностей, и мы совместно с фондом капитального ремонта пытаемся их решать. На территории края многие монументы также нуждаются в ремонте и реставрации. Конечно, в области ремонта и реставрации объектов культурного наследия много различных проблем и сложностей, но решать их все равно нужно.

На фото: Каждая реставрационная работа становится мини-шедевром.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ