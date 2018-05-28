Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов

Ему аукнулся большой процент протестного голосования на выборах президента РФ

Руководитель республики Якутия Егор Борисов сообщил о своей отставке. В своем Instagram он назвал это осознанным решением. «Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сегодня назрел этот момент в Якутии», — написал он, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Остались буквально несколько дней до объявления дня выборов в республике. И считаю, что выборы главы Якутии необходимо провести этой осенью. Каждый год проводить такие мероприятия становится накладным материально и морально», — добавил Борисов, заявив, что всегда руководствовался только интересами якутян и государства, пишет РБК.

23 мая «Ведомости», ссылаясь на двух близких к администрации президента человек, опубликовали материал, в котором говорилось, что в начале лета этого года руководители Якутии и Алтайского края — Егор Борисов и Александр Карлин — могут лишиться своих постов. Объяснялось это в том числе высоким уровнем протестного голосования на выборах президента. Владимир Путин получил в Якутии 64,4% голосов.

Сам Борисов, комментируя публикацию, сообщил РБК, что не знает о намерении Кремля снять его с должности.

Егор Борисов стал главой Якутии в 2010 году, сменив Вячеслава Штырова. До этого он семь лет руководил республиканским правительством.

В феврале этого года в центре скандала оказался помощник Борисова Евгений Шигапов. Он попытался проникнуть в кабину пилотов на борту самолета, который следовал из Москвы в Якутск. В результате рейс был задержан на час, а Шигапову пришлось заплатить административный штраф.

Кроме того, как сообщает kremlin.ru, в связи с заявлением губернатора Магаданской области Владимира Печеного о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области по собственному желанию.

Своим Указом «О досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области» глава государства также назначил Носова Сергея Константиновича временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Магаданской области. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 28 мая 2018 года.

Напомним, Президент Владимир Путин в ближайшее время проведет серию встреч с губернаторами, у которых в этом году истекают полномочия и которые получат поддержку Кремля при выдвижении на новый срок. В преддверии выборов они будут назначены временно исполняющими обязанности, с тем чтобы осенью принять участие в выборной кампании.



Единый день голосования пройдет 9 сентября 2018 года. Прямые губернаторские выборы состоятся в 20 регионах: в 13 - досрочные, в семи - плановые (в них полномочия глав субъектов Федерации истекают в этом году). К последним относятся Москва, Московская, Владимирская, Магаданская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Чукотка.

Ранее глава государства принял отставку губернатора Приморья Владимира Миклушевского. На его пост был назначен врио губернатора Андрей Тарасенко. Не так давно он заявил о намерении баллотироваться на пост главы региона на предстоящих в сентябре выборах. Некоторые эксперты полагают, что у Тарасенко есть все шансы получить поддержку Кремля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.