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Полпред-министр Ишаев проведет ревизию дальневосточных чиновников
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 26 мая, ZRPRESS. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев дал интервью газете «Комсомольская правда».
- Виктор Иванович, как вы думаете, почему в управлении Дальневосточным регионом возникла такая необычная конструкция: полпред-министр?
- Я это воспринимаю достаточно просто. Вот руководство страны поставило задачу: Россия должна войти в «двадцатку» наиболее динамично развивающихся по темпам экономического роста стран мира: в год - 6-8%. А таких темпов можно достичь, если работать, в том числе, и со странами БРИК. Ну, и наверное, азиатско-тихоокеанского региона.
Поэтому Россия повернулась и в эту сторону. Причем не вчера. Пошли трубопроводы, развиваются морские порты, аэропорты, строятся дороги. Сейчас вот вовсю готовимся к саммиту АТЭС, который пройдет у нас в этом году...
Второй важный момент - все-таки дальневосточный регион находится далеко от центра. Поэтому и возникла необходимость еще больше, скажем так, укрепить систему управления этим регионом, причем, там, на месте.
- Чем займется ваше министерство?
- Оно может вырабатывать проекты законов, определять правила поведения игроков на дальневосточном экономическом поле... И еще. Сегодня федеральных служащих на Дальнем Востоке больше чем достаточно. Здесь нужно провести ревизию. И посчитать деньги, которые направляются сюда из госбюджета. Придать маневренность финансовым потокам, взять их под более жесткий контроль. Сегодня на Дальнем Востоке работают и федеральные программы, и отраслевые, и региональные. А общего целого они не составляют. Вектор у них порой разнонаправленный. С этим надо навести порядок.
- А у вас и замы тоже будут? Аппарат, да?
- Разумеется. Но мы рассчитываем, что аппарат будет не столь большой, человек там, может быть, 250. А так заместителей - 5-6 максимум.
- Аппараты министерства и полпреда не будут друг друга дублировать?
- Нет. В аппарате полпреда останутся контрольные функции, кадровая служба, вопросы координации всех правоохранительных органов. А вот экономическое, социального развития - это ближе к министерству.
- Где будет базироваться ваше министерство - в Москве?
- Ну, почему же? В Хабаровске.
- Когда оно начнет работать?
- Сегодня, пожалуй, уже не успеем. (Улыбается.)
- Месяц-два потребуется?
- Сейчас подыскиваем помещение. Времени на раскачку у нас нет. Многие вопросы - по линии министерства - уже сейчас решаем...
- А полпред-министр будет одну зарплату получать или две?
- Я даже про это не думал. Зарплаты полпреда вполне достаточно.
- То есть если будет еще и министерская, вы откажетесь?
- От чего? Две зарплаты одному человеку никто платить не будет. По закону не положено. Лишь бы эту не отобрали... (Смеется.)
«Золотой Рог».
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