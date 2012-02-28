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Тихоокеанцы проголосовали досрочно
Явка моряков Тихоокеанского флота, выполняющих международную миссию по борьбе с пиратством и обеспечению безопасности судоходства в Аденском заливе, на досрочных выборах президента РФ составила 100%, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Голосование проходило 22 февраля в порту Джибути. Вскрытие избирательных урн пройдет 4 марта в Генконсульстве РФ. 23 февраля, отряд кораблей взял курс в район несения боевой службы. Досрочное голосование на выборах президента РФ началось в Приморье 17 февраля. Оно идет на судах, приписанных в портах Владивостока, Находки и Лазовского района в труднодоступных таежных районах края. Досрочное голосование также проведено на острове Рейнике, на котором проживает всего 16 избирателей. Избирательный участок для островитян находится на соседнем острове Попова, с которым нет регулярного транспортного сообщения.
Юрий РОГОВ, "Золотой Рог".
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