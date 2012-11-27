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Минвостокразвития предлагает "обнулить" налоги для дальневосточников

27 Ноября 2012, 10:08 | Дальний Восток

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 27 ноября, ZRPRESS. Минвостокразвития России направило в Правительство РФ предложения по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока.

Ведомство, в частности, инициирует введение налоговых льгот для предприятий, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.

Минвостокразвития России предлагает установить нулевые ставки по налогам на прибыль, на имущество и земельному налогу для вновь создаваемых предприятий на срок, необходимый для их выхода на рентабельную работу. Кроме того, министерство считает необходимым отменить или уменьшить ставки налога на добавленную стоимость для предприятий, расположенных на территории ДФО.

Предлагается также снизить величину налога на доходы физических лиц (не уплачивать НДФЛ с начисленных на заработную плату надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и с районных коэффициентов) и ввести ряд других преференций. Их планируется закрепить в федеральном законе «О развитии Дальнего Востока», сообщили "ЗР" в пресс-службе министерства - полпредства.

"Золотой Рог".

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