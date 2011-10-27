Правительство отказалось запрещать дорогие машины для чиновников

Правительство РФ не поддержало законопроект депутатов от фракции КПРФ, предлагавший запретить приобретать для чиновников автомобили стоимостью более 1 млн рублей.

В правительстве посчитали, что



подобная мера не позволит решить

проблему расходования бюджетных

средств в комплексе.



Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Минэкономразвития, пишет Lenta.ru.

Первоначально законопроект был подготовлен создателями проекта «РосПил», в частности юристом Алексеем Навальным. Документ, который был разослан всем четырем представленным в Госдуме политическим партиям, предлагал внести поправки в действующий закон о госзакупках. Согласно им, госчиновникам и госучреждениям планировалось запретить покупать или модернизировать служебные автомобили на сумму более 2 млн рублей без разрешения федерального правительства.

Депутаты фракции КПРФ переработали законопроект Навального, ограничив максимально допустимую сумму одним миллионом рублей. Минэкономразвития выступило против этой идеи.

«Расходование бюджетных средств заказчиками не ограничивается закупкой исключительно автомобилей, бюджетные средства могут быть расходованы на такие цели как закупка техники, мебели, выполнение отделочных работ и так далее. Принятие законопроекта, положениями которого ограничивается закупка дорогих легковых автомобилей, не позволяет решить проблему расходования бюджетных средств в комплексе», – говорится в проекте отзыва законопроекта, подготовленного ведомством.

Также в Минэкономразвития отметили, что покупка более дорогих автомобилей, принимая во внимание длительных срок их эксплуатации, может «потребовать меньше расходов средств бюджета, чем более частый ремонт и замена дешевой техники».

На данный момент существует еще один аналогичный законопроект, представленный другой группой депутатов, который предусматривает ограничить максимальную сумму закупки автомобилей на уровне 2 млн рублей.

Эта новость уже вызвала активное обсуждение среди российских интернет-пользователей.

"Всегда задавался вопросом: почему чиновники заставляют народ ездить на отечественных машинах с минимальной активной и пасивной безопасностью, а сами только на премиумах. Уже никто не стесняется тратить бюджетные деньги и покупать машины стоимостью равной бюджету какого-нибудь поселка" – пишут читатели на форуме Motor.ru.



"Это ж насколько правители не уважают Кадырова, что не дали пройти закону. Ведь Грозный скоро в пробках из хаммеров встанет", - удивляются российские автомобилисты.

"Я понимаю глав экономически развитых государств, там авто одновременно свидетельствует о мощи экономики, которой добились в том числе и с их помощью. Но у нас откуда такие понты за госсчет, когда садиков и дорог не хватает?" – подчеркивают форумчане.