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Путин и треть кабинета министров "перебираются" на тонущий Дальний Восток

27 Августа 2013, 18:56 | Дальний Восток

27 августа в зону наводнения на Дальнем Востоке по поручению главы правительства отправляется почти треть российского кабинета министров.

Вылет глав ведомств с первым вице-премьером Игорем Шуваловым ожидается сразу после заседания правительства, перенесенного по этой причине с четверга на вторник.

Помимо Шувалова на Дальний Восток планируют отправиться глава МВД Владимир Колокольцев, министр образования и науки Дмитрий Ливанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, глава Министерства транспорта Максим Соколов и глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин. Кроме того, на Дальнем Востоке уже находится министр регионального развития Игорь Слюняев и глава МЧС Владимир Пучков.

Также на этой неделе ожидается прибытие в зону бедствия президента РФ Владимира Путина. Планируется, что он встретится с министрами в одном из дальневосточных регионов, со ссылкой на "Интерфакс" пишет Gudok.ru.

 

Автор: Gudok.ru
Теги: наводнение 



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Комментарии

  • Псевдоним22:38, 27.08.2013#

    утопить этих сук всех и путина гондона

  • Псевдоним23:41, 28.08.2013#

    А чего отсиживается медведев?Это его прямая обязанность быть на ДВ со своими министрами. Ясно одно, что правительство по недоразумению возглавляет никчемная личность

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