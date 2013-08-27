Путин и треть кабинета министров "перебираются" на тонущий Дальний Восток

27 августа в зону наводнения на Дальнем Востоке по поручению главы правительства отправляется почти треть российского кабинета министров.



Вылет глав ведомств с первым вице-премьером Игорем Шуваловым ожидается сразу после заседания правительства, перенесенного по этой причине с четверга на вторник.



Помимо Шувалова на Дальний Восток планируют отправиться глава МВД Владимир Колокольцев, министр образования и науки Дмитрий Ливанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр энергетики Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев, глава Министерства транспорта Максим Соколов и глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин. Кроме того, на Дальнем Востоке уже находится министр регионального развития Игорь Слюняев и глава МЧС Владимир Пучков.



Также на этой неделе ожидается прибытие в зону бедствия президента РФ Владимира Путина. Планируется, что он встретится с министрами в одном из дальневосточных регионов, со ссылкой на "Интерфакс" пишет Gudok.ru.



