Николай ДУДОВ, губернатор Магаданской области: Мы стремимся привлечь заинтересованных инвесторов

Магаданская область динамично развивается и открывает широчайшие возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

Наша территория широко известна как один из ведущих производителей драгоценных металлов в Российской Федерации. Кроме золота и серебра Магаданская область может предложить перспективные проекты по добыче цветных металлов и железной руды, каменного и бурого угля, проекты в сфере энергетики, рыболовства, сельского хозяйства, туризма. Особо хочу отметить проекты по добыче нефти и газа на Примагаданском шельфе Охотского моря, которые начнут реализовываться в самое ближайшее время.

По своему природно-ресурсному потенциалу Магаданская область относится к числу самых богатых регионов России. Наши полезные ископаемые, морские богатства, энергетические ресурсы, высококвалифицированные трудовые кадры, стабильная социально-политическая ситуация способствуют развитию торгово-экономических связей. В последние годы как в ведущих отраслях экономики, так и в целом по региону отмечается устойчивый экономический рост, создана прочная основа для дальнейшего последовательного развития.

Мы стремимся привлечь заинтересованных инвесторов, поэтому уделяем внимание созданию благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса. Примером этому может служить действие в Магаданской области особой экономической зоны, которая предоставляет своим участникам льготный налоговый режим и статус свободной таможенной зоны.

Наличие здорового инвестиционного климата на территории подтверждается активностью инвесторов. С 2008 по 2011 год объем инвестиций в экономику Магаданской области вырос почти в пять раз. По итогам 2011 года он составил 15 млрд рублей. В регионе работают крупнейшие отечественные горные и энергетические компании. Мы также имеем богатый опыт сотрудничества с иностранными инвесторами. Интерес к инвестиционным проектам на территории Магаданской области сегодня проявляют деловые круги со всего мира.

Прекрасно зарекомендовала себя практика подписания инвестиционных соглашений между администрацией Магаданской области и представителями бизнеса. По этим соглашениям руководство региона обязуется оказывать инвесторам всё возможное содействие в работе с российскими таможенными, налоговыми и надзорными органами с целью скорейшего осуществления инвестиционных проектов.

Позиция региональной власти твердая: мы должны прикладывать максимум усилий для создания благоприятных и равных условий, способствующих успешному ведению бизнеса, для всех участников экономической деятельности. Мы всегда готовы оказывать помощь ответственным инвесторам, которые намерены не только вкладывать средства в экономику, но и поддерживать социальные программы территории.

«Дальневосточный капитал».