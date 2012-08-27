Климат Дальнего Востока будут менять под запросы инвесторов

Качество инвестиционного климата оценивается, как правило, по объемам пришедших инвестиций. Если смотреть с этих позиций, то дальневосточные данные - великолепны. В целом в минувшем году на Дальний Восток пришло более 1 трлн рублей инвестиций, что составляет более 10% всех инвестиционных вложений в РФ, хотя на данной территории проживает только 4,4% населения России. Таким образом, в расчете на одного дальневосточника по итогам 2011 года приходится вдвое больше инвестиций, чем на одного жителя страны. Прекрасный результат! Но…

Если посмотреть на источники дальневосточных инвестиций, то окажется, что абсолютное большинство вложений произведено или напрямую из федерального бюджета - 14,2%, или крупными Компаниями, находящимися под контролем государства - «Газпромом», «Транснефтью», «РЖД» - более половины доли внебюджетных источников, сложившейся на уровне 81,3%. Деньги госбюджета шли в реализацию программ развития, включая мероприятия по подготовке Владивостока к проведению саммита АТЭС, средства упомянутых корпораций - в экономические мегапроекты, решение о реализации которых принимается федеральным правительством. А частных инвестиций, идущих на создание новых предприятий, на модернизацию существующего производства, оказалось немного. Однако именно их объемы объективно характеризуют качество инвестиционного климата.

Примерно такое же положение с иностранными инвестициями. В 2011 году на Дальний Восток пришло $9,9 млрд. Это хороший показатель, выводящий ДФО в число российских лидеров (2-е место после Центрального ФО) по объемам иностранных вложений на душу населения - около $1600 на человека (по РФ - $1333). Но если исключить из учета вложения в нефтегазовые проекты Сахалина, составившие более 70%, показатели поменяются кардинально и составят лишь $450 на дальневосточника. А в наиболее промышленно развитых Хабаровском и Приморском краях вообще приходится меньше $100 иностранных инвестиций на человека.

Принимая решение о вложении средств или реализации экономических проектов, государство опирается на параметры собственной политики, а частные инвесторы - исключительно на условия инвестирования. И здесь мы видим, что значительному росту частных капиталовложений пока мало что способствует, так как ДФО до сих пор находится в заведомо худших условиях ведения бизнеса в сравнении с другими федеральными округами РФ. У нас огромная территория - 6,2 млн кв. км, на которой живет небольшое население - чуть больше 6 млн человек, разбросанных по всей площади, с концентрацией в населённых пунктах, отдаленных друг от друга даже на тысячи километров. Такое положение делает незначительным ресурс регионального потребительского рынка, вводя сверхнормативные траты на доставку продукции и сырья. Большие расстояния, помноженные на неразвитость транспортной инфраструктуры, на дороговизну транспортных издержек, значительно ухудшают привлекательность месторождений природных ископаемых.

Те же проблемы существуют и в электроснабжении - многие территории не имеют развитых линий электропередачи, эффективных источников производства электроэнергии, что делает энергоснабжение одной из ключевых проблем в плане слабой доступности и высокой цены. Вопросы энергоснабжения вместе с ограничениями в дорожной инфраструктуре делают заранее невыгодными многие проекты добычи и переработки природных ресурсов. Нередко строительство самого производственного объекта обходится в 2-3 раза дешевле создания обеспечивающей его энергетической и транспортной инфраструктуры.

Осложняет условия ведения бизнеса, негативно сказываясь и на привлекательности инвестиций, дальневосточный климат, требующий повышенного внимания к системам жизнеобеспечения. На Чукотке, например, есть районы, где отопление в течение года не отключается ни на день. Такое явление, конечно, редкость, но на большей части территории ДФО отопительный сезон длится более 6 месяцев, ложась дополнительным грузом на экономику производства. Это объективные природные данные и по их наличию мы всегда будем смотреться хуже, чем другие территории РФ.

Еще одним отрицательным моментом является слабость трудового потенциала. Дальний Восток - сегодня самый проблемный в стране макрорегион в плане наличия свободных качественных трудовых ресурсов.

Для массового привлечения частных инвестиций на Дальний Восток условия хозяйствования на нем должны быть хотя бы сопоставимы с общероссийскими. Чтобы этого достичь, необходимо разработать механизмы устранения существующих инфраструктурных ограничений - нам нужны железные и автомобильные дороги, надёжные и экономичные энергоисточники и линии электропередачи.

Государство пыталось взять на себя в рамках государственно-частного партнерства обеспечение инфраструктурой важнейших объектов, был даже создан специальный инвестиционный фонд. Но с приходом кризиса в 2008 году расходная часть бюджета была пересмотрена, инвестиционный фонд потерял источник доходов и даже начатые с его помощью проекты затормозились в реализации. Да и в целом система государственно-частного партнерства (ГЧП) пока отличается неповоротливостью, сложностью процедур согласования, длительностью принятия решений. Правда, сейчас уже готов федеральный законопроект о ГЧП и, возможно, в ближайшие месяцы им будут урегулированы основные разногласия в терминах, определены четкие рамки требований, что поможет партнерству государства и бизнеса развиваться более успешно.

Бизнес и сам готов инвестировать даже в такие сложные проекты, как строительство железных дорог и энергетику. Только государство пока не предложило ему механизмов возврата инфраструктурных вложений. Одна из перспективных схем, находящихся сейчас на рассмотрении федерального правительства, - освобождение предприятий от налогов на сумму вложений, произведенных им в общую инфраструктуру. Пока такой механизм не поддержан всеми заинтересованными федеральными министерствами, но необходимость выработки подобных подходов очевидна, и, думаю, в скором будущем механизмы привлечения частных капиталов в строительство инфраструктуры будут созданы.

Государство должно рядом институциональных решений нивелировать негативные объективные факторы слабой привлекательности вложений в экономику ДФО. Проще говоря, необходимы особые условия функционирования экономики Дальнего Востока, которые распространяются в первую очередь на инвесторов. Речь идет о системе налоговых льгот и преференций, освобождающей инвестора на время достижения окупаемости проекта от большинства сборов. Необходимы и специальные подходы к разрешительным процедурам. Был ведь принят специальный закон, позволяющий в ускоренном порядке освобождать и оформлять землю под объекты саммита АТЭС. И это отлично работает. Почему бы не распространить подобный подход к решению инвестиционных вопросов для реализации важнейших проектов на всем Дальнем Востоке? Необходимо принять отдельный закон «О развитии Дальнего Востока», внести поправки в действующие нормативные акты, закрепляющие за ДФО ряд преференций, стимулирующих инвесторов к созданию производств. В сумме с усилиями региональных властей, они и смогут создать тот неповторимый благоприятный инвестиционный климат, который позволит макрорегиону совершить качественный экономический и социальный скачок.

Не всегда всерьез озабочены улучшением инвестиционного климата и региональные власти. Во всех дальневосточных регионах принимаются программы привлечения инвестиций, декларирующие и предоставляющие определенные преференции, но пока нигде нет ни одной площадки технопарка, обеспеченной всеми объектами инфраструктуры, готовой к приходу инвесторов. У нас, конечно, нет большого собственного потребительского рынка, способного стать местом сбыта продукции, выход на рынки центральной части страны также ограничен значительными расстояниями, но зато РФ на юго-восточных рубежах граничит с такими крупными рынками, как КНР и Япония. Только в зоне действия АТЭС находятся 48% мировой торговли, а рядом еще Индия и целый ряд других государств, которые пока не принимают участия в АТЭС. Более того, в каждом регионе ДФО есть внушительные запасы природных ресурсов. Однако пока наши объективные преимущества в виде значительного количества природных ресурсов и выгодного географического положения используются мало.

Впрочем, в последнее время ситуация на Дальнем Востоке, как и во всей стране, постепенно меняется. Здесь появилась и развивается трубопроводная система по транспортировке нефти и газа, строится космодром в Амурской области, улучшается состояние сети автомобильных и железных дорог, финансируются проекты в рамках программы развития Дальнего Востока и Забайкалья. Самым крупным шагом к изменению ситуации в последнее время стало создание Министерства по развитию Дальнего Востока, головной офис которого работает непосредственно на территории округа. Дальневосточные регионы подписывают соглашения с «Агентством стратегических инициатив» по внедрению инвестиционных стандартов и дорожных карт, включающих в себя набор передовых и наиболее успешных решений по улучшению инвестиционного климата. Эти обстоятельства и неослабевающее внимание к макрорегиону со стороны федерального центра заставляют смотреть в перспективу с обоснованным оптимизмом.

Александр ЛЕВИНТАЛЬ, инвестиционный уполномоченный в ДФО, заместитель полномочного представителя президента РФ в ДФО.

«Дальневосточный капитал».