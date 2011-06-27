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Валентина Матвиенко может стать третьим лицом в стране
Президент России Дмитрий Медведев поддержал идею главы Башкирии Рустэма Хамитова о назначении на пост спикера Совета Федерации губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко. "Я считаю, что если одно из центральных мест в государственной иерархии займет женщина, это будет способствовать тому, что наше государство будет более современным и будет лучше развиваться", — заявил глава государства на встрече с губернаторским корпусом. Он подчеркнул, что Матвиенко "абсолютно успешный губернатор".
Медведев поинтересовался мнением о кандидатуре Матвиенко других глав регионов, присутствующих на встрече. "Главное, вы нас поддержали, а она как патриот России согласится. Главное, что вы нас услышали и поняли, а она, я думаю, согласится и примет правильное решение в пользу государства, России", — ответил глава Чечни Рамзан Кадыров.
О поддержке кандидатуры Матвиенко заявил и председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов. "Это хорошее предложение. У "Единой России" достаточно возможностей, чтобы реализовать эту инициативу", - сказал он.
Ранее пост спикера Совета Федерации занимал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, который регулярно выступал с критикой Валентины Матвиенко. Он лишился своей должности в мае. Отставку Миронова инициировала "Единая Россия" после того, как он на первомайском митинге раскритиковал Матвиенко за высокий уровень коррупции в городе. Таким образом, место представителя законодательного собрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации стало вакантным.
Полномочия Матвиенко на губернаторском посту заканчиваются в декабре 2011 года. Для того чтобы стать губернатором, по новым правилам, необходимо быть депутатом любого уровня, то есть Матвиенко для начала придется избраться, например, в Законодательное собрание Петербурга. Выборы в этот орган пройдут в декабре, сообщает Lenta.ru.
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