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«Союз промышленников и предпринимателей» в ЕАО готов присоединиться к Народному фронту
Правление одной из крупнейших общественных организаций региона «Союз промышленников и предпринимателей» в ЕАО приняло решение войти в состав Общероссийского народного фронта. Об этом корр. РИА EAOmedia сообщили в пресс-службе Законодательного собрания ЕАО.
По словам исполнительного директора объединения Анатолия Швеца, в «Союзе промышленников и предпринимателей» числится более семидесяти различных предприятий, среди которых – лидеры экономики ЕАО. Они не только готовы поддержать ОНФ, но и рассчитывают принять активное участие в обсуждении различных общенародных программ фронта.
«Сегодня в состав Народного фронта входит более 30 общественных организаций, действующих на территории ЕАО. Заявления поступают к нам чуть ли не ежедневно. Тот факт, что идею Народного фронта жители ЕАО активно поддержали, не может не радовать. Все они прекрасно понимают, что у нас одна общая цель – обеспечить людям достойный уровень жизни, объединив для этого усилия всех здоровых сил общества», - говорит руководитель региональной приемной Владимира Путина Ольга Зайцева.
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