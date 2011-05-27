Милиционеров хотят аттестовывать по 15 тыс. в сутки

Среди них претенденты на должности начальников и заместителей начальников ключевых департаментов министерства. В самом полицейском ведомстве получили возможность начать переаттестацию сотрудников только в начале мая, после чего усиленно взялись за работу: на первом заседании министерской комиссии изучили данные на 204 человека. Весь процесс с назначениями и переназначениями руководителей сопровождается различными «ляпами».

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, заседание комиссии при президенте, которую возглавляет руководитель администрации главы государства Сергей Нарышкин, началось 19 мая и продолжалось несколько дней. На нем изучался самый большой список руководящих сотрудников – более 40 человек. «Сотрудники, к которым были определенные вопросы, вызывались на комиссии лично, судьбу остальных решали заочно», — отметил собеседник агентства. По его словам, комиссия рассматривала материалы и в отношении потенциальных начальников и заместителей начальников ключевых департаментов МВД РФ – ДЭБ, ДепУР, Следственного департамента. Результаты этого заседания станут известны в ближайшее время, когда президент РФ подпишет соответствующие указы.

Если комиссия при президенте работает уже несколько месяцев, то само МВД никак не могло начать переаттестацию руководителей среднего звена и рядовых сотрудников. Эти аттестации должны проводить комиссии территориальных органов МВД России (на окружном, межрегиональном и региональном уровнях). А членам территориальных комиссий необходимо пройти аттестацию в Центральной аттестационной комиссии (ЦАК) МВД РФ. Однако, поскольку сотрудники Центрального аппарата МВД РФ сами не были аттестованы в комиссии президента, то ЦАК сформировать было невозможно. Именно по этой причине президент Дмитрий Медведев недавно увеличил сроки аттестации всех сотрудников МВД РФ на два месяца – до 1 августа 2011 года.

Только 30 апреля комиссия президента утвердила состав ЦАК, а ее руководителем стал замминистра Сергей Герасимов (кстати, ранее он сам работал в администрации президента). Также в комиссию вошли глава Общественного совета при МВД РФ, поэт-песенник Илья Резник, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Иван Шилов и различные руководящие сотрудники министерства. Первое заседание ЦАК состоялось 19 мая и на нем рассматривались документы 204 сотрудников органов внутренних дел — кандидатов в члены аттестационных комиссий территориальных органов. Большинство аттестацию выдержали.

Чтобы уложиться в назначенные президентом сроки аттестации, и ЦАК, и территориальным комиссиям придется работать в усиленном режиме, рассмотрев за два месяца материалы на 900 тысяч сотрудников (примерно 15 тыс. милиционеров сутки). Почему в администрации президента не утвердили членов ЦАК (она состоит примерно из 15 человек) гораздо раньше – понять сложно.

Однако самый «больной» вопрос для сотрудников: как будут увольнять людей, которые не прошли аттестацию. Сами милиционеры рассчитывают, что это будет происходить с формулировкой «в связи с организационно-штатными изменениями», что позволит им получить разовую выплату в размере от 8 до 20 окладов (в зависимости от количества отработанных лет). Однако кадровики и бухгалтерия МВД РФ с таким положением категорически не согласны. Для них самым удобным вариантом было бы увольнение неаттестованных по собственному желанию. Сотрудники не получали бы порочающую отметку в трудовой книжке, а МВД РФ избавлялось бы от выплат.

На крайний случай у кадровиков есть в запасе, предусмотренное в положении об органах внутренних дел увольнение по «служебному несоответствию в аттестационном порядке». Но, получив подобную запись, неаттестованные сотрудники буквально завалят суды исками к МВД РФ, отстаивая право продолжать работу. А то, что число обиженных будет большим, ясно уже сейчас. Недавно глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил как минимум о 94 высших начальниках, которым не удалось пройти аттестацию в комиссии президента. А материалы на рядовых сотрудников еще даже не изучались. Разбираться с этим вопросом МВД РФ предстоит в самое ближайшее время и, видимо, процесс этот будет тяжелым.

Как уже сообщал «Росбалт», в начале 2011 года сотрудникам МВД РФ выдали уведомления, в которых говорится следующее: «ставим вас в известность о предстоящем увольнении в связи с сокращением штатов». Речь шла о возможном увольнении в ближайшие два месяца. У кого-то этот срок истек еще в апреле, у других — в марте. Однако все продолжают оставаться на своих местах, новых уведомлений никто не получал. Поэтому милиционеры считают, что такая «страховка» от кадровиков последним не поможет: во-первых, она «просрочена», во-вторых, речь в ней шла об увольнении в связи с сокращением штатов, что предусматривает крупные выплаты.

В какой-то момент во многих подразделениях министерства руководители в устном порядке запретили своим сотрудникам уходить в отпуск до того момента, пока они не будут аттестованы. Вчера замминистра Сергей Булавин заявил, что никакого официального приказа по данному поводу не было. Однако сведения о «запрете на отпуск» «Росбалту» подтвердили сразу несколько милиционеров. По их словам, руководители подразделений рассуждают просто: комиссия вызывает человека на аттестацию, а его нет в России, сразу возникают проблемы. Проще обязать всех оставаться на своих местах. Впрочем, некоторые начальники все же делают исключения: отпускают подчиненных отдохнуть, но берут письменные обязательства вернуться по первому вызову аттестационной комиссии.

И подобной неразберихи во время реформы МВД РФ хватает. Самый комичный случай произошел с начальником ГУ МВД РФ по ДФО. 14 апреля 2011 года президент Дмитрий Медведев назначил на эту должность генерал-майора Евгения Кужеля. А между майскими праздниками в МВД РФ и администрации президента спохватились: прежнего руководителя ГУ Феликса Василькова, который находился в отпуске, освободить от этой должности забыли. Таким образом, у управления МВД РФ почти месяц было два начальника. Только 11 мая Дмитрий Медведев распорядился освободить Василькова от должности. «Есть тандем высших руководителей – Медведев и Путин, а в МВД РФ был свой тандем – Кужель-Васильков», — шутят в правоохранительных органах.

Александр Шварев.