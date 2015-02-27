Александр Галушка и Владимир Печеный обсудили инвестпроекты Магаданской области

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области Владимиром Печеным. В совещании также приняли участие представители Минфина, Минэнерго и Минэкономразвития России, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи обсуждалась реализация инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комплекса на базе золоторудных месторождений "Павлик", "Павлик-2" и "Родионовское". В частности, речь шла о поддержке федерального центра в создании ряда объектов инфраструктуры, в том числе энергетической.

Напомним, данный инвестиционный проект был заявлен Магаданской областью в Минвостокразвития для отбора с целью последующего получения поддержки. Инвестор планирует вложить 80,48 млрд рублей, из которых 16,5 млрд рублей – уже осуществленные инвестиции. Потребность в государственной поддержке составляет 10,54 млрд рублей. Благодаря осуществлению проекта в регионе создается более 2 тысяч рабочих мест, в период до 2025 года ожидаются налоговые поступления в объеме 22,29 млрд рублей.

В результате процедуры отбора, которая проводилась согласно установленной правительственной методики, данный инвестиционный проект получил высокий рейтинг. Однако по причине того, что у инвестпроекта еще не готова проектно-сметная документация на необходимые объекты инфраструктуры, он еще не был вынесен на рассмотрение правительственной Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. На совещании с участием Александра Галушки и Владимира Печеного было принято решение ускорить процесс доработки проекта. В частности, Министр заверил губернатора Магаданской области в максимальном содействии со стороны Министерства и готовности прорабатывать спорные вопросы с другими профильными ведомствами.

Также на совещании обсуждался вопрос создания в Магаданской области ТОР «Омсукчанский угольный кластер», якорным резидентом которой выступает «Восточная горнорудная компания». Данный кластер представляет собой уникальную модель, в которой режим территории опережающего развития может быть применен к целой группе месторождений. В результате кооперации бизнеса и государства планируется создать более 1 тысячи новых рабочих мест. Проект требует около 2,7 млрд рублей бюджетных инвестиций, что только на первом этапе привлечет 22,2 млрд рублей частного капитала. Ожидаемые налоговые поступления в период 2015 – 2025 гг. составляют 13,48 млрд рублей.

Напомним, главным критерием для Минвостокразвития и субъектов Федерации в выборе площадок для ТОР является наличие подтвержденного спроса инвесторов на реализацию проектов в этой территории, а также степень проработанности вопросов инфраструктурного обеспечения. Министр Александр Галушка отметил успехи Магаданской области в подготовке ТОР «Омсукчанский угольный кластер», стороны договорились ускорить процесс подготовки данной ТОР для вынесения на рассмотрение правительственной Подкомиссии.

Также обсуждался вопрос о предоставлении налоговых льгот для организаций-участников особой экономической зоны в Магаданской области. Напомним, 23 декабря Владимир Путин подписал Федеральный закон, продлевающий срок функционирования ОЭЗ на 10 лет. Вместе с тем, данное решение потребовало дополнительной проработки механизмов предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество организаций. Стороны договорились совместно проработать этот вопрос и максимально ускорить согласование и принятие соответствующего законопроекта.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.