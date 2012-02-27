Южная Корея проводит военные учения у границ с КНДР

27 февраля, ZRPRESS. Южная Корея и США начали ежегодные крупномасштабные военные учения, передает BFM со ссылкой на AFP.

В маневрах под названием «Ключевая решительность», которые продлятся до 9 марта, примут участие около 200 тысяч южнокорейских и 2100 американских военнослужащих. Параллельно 1 марта Южная Корея и США начнут учения «Молодой орел», которые закончатся 30 апреля.

Представители Минобороны Южной Кореи заявили, что вооруженные силы государства проводят боевые учения в районе западных пограничных (с КНДР) островов.

В боевых стрельбах задействованы, в частности, самоходные гаубицы, установки ПВО «Вулкан», минометы и ударные вертолеты «Кобра». По словам южнокорейских военных, они уведомили коллег из КНДР о запланированных учениях, и Северная Корея пообещала «незамедлительно осуществить беспощадные ответные удары» в случае проникновения в ее территориальные воды.

«Золотой Рог».