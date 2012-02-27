Более 20 тыс. человек подали заявки на вступление в партию Прохорова

Об этом говорят данные официального сайта кандидата в президенты, где начался в конце прошлой недели сбор заявок. Прохоров ранее заявил, что собирается после выборов - вне зависимости от их исхода – приступить к созданию эффективной политической структуры.

Он рассчитывает зарегистрировать новую партию по действующему ныне законодательству, и не будет ждать принятия упрощенных правил. Названия для будущей партии пока нет, сообщает «Эхо Москвы».

«Золотой Рог».