Медведев не исключает, что опять будет баллотироваться в президенты РФ

Президент РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем он снова может стать главой государства. Об этом он заявил на встрече со студентами журфака МГУ.

Рассуждая о своей должности, Медведев посетовал на трудности: «Работа президента – это тяжелая работа». При этом он предположил, что когда-нибудь снова примет участие в выборах президента в качестве кандидата.

«Я не говорил, что больше не буду баллотироваться», - сказал Медведев.

Также в ходе беседы со студентами была поднята тема возможной встречи Медведева с оппозицией. Президент заявил, что готов встретиться с оппозицией, но специально «объясняться» к ним на митинг не пойдет, со ссылкой на РБК пишет Gudok.ru.