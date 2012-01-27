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Медведев не исключает, что опять будет баллотироваться в президенты РФ
27 Января 2012, 10:50 | Дальний Восток
Президент РФ Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем он снова может стать главой государства. Об этом он заявил на встрече со студентами журфака МГУ.
Рассуждая о своей должности, Медведев посетовал на трудности: «Работа президента – это тяжелая работа». При этом он предположил, что когда-нибудь снова примет участие в выборах президента в качестве кандидата.
«Я не говорил, что больше не буду баллотироваться», - сказал Медведев.
Также в ходе беседы со студентами была поднята тема возможной встречи Медведева с оппозицией. Президент заявил, что готов встретиться с оппозицией, но специально «объясняться» к ним на митинг не пойдет, со ссылкой на РБК пишет Gudok.ru.
Автор: Gudok.ru
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