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Минвостокразвития частично переезжает в "продвинутый" Владивосток из "консервативного" Хабаровска
Министерство по развитию Дальнего Востока, в настоящее время базирующееся в Хабаровске, дополнительно разместится и во Владивостоке, но столицей округа останется Хабаровск. Однако тут есть вопросы.
"Принято решение о том, что местом размещения Министерства по развитию Дальнего Востока, наряду с Москвой и Хабаровском, устанавливается также Владивосток. Это никоим образом не означает, что столица Дальневосточного федерального округа переносится во Владивосток. Министерство будет размещаться как в Хабаровске, так и во Владивостоке, а полпредство было и остается в Хабаровске ", - сообщил глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА по итогам заседания правительства в четверг.
По его словам, такое решение принято в связи с реализацией новой стратегии развития Дальнего Востока, которая была озвучена президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в ежегодном послании Федеральному Собранию и одобрено правительственной комиссией по развитию ДФО 24 октября.
В настоящее время структурные подразделения Минвостокразвития функционируют в Москве и Хабаровске. Ранее озвучивалось, что Минвостокразвития уже подыскивает офисы во Владивостоке под свои подразделения. В частности, рассматривались варианты с бизнес-центром Fresh Plaza.
Однако несколько ранее корреспонденту ZRPRESS.RU удалось поговорить с чиновников Минвостокразвития, который на условиях конфеденциальности сообщил, что, дескать, команде нового на тот момент министра по душе "продвинутый и бурно развивающийся портовый Владивосток, нежели консервативный и малоперспективный Хабаровск" и новоиспеченные сотрудники министерства всячески настаивают на переезде. Кроме того, министру вроде как не очень уютно работать рядом с новым же полпредом, который имеет намного больший политический вес, чем Галушка.
Еще раз уточняем - это частная информация, не подтвержденная официальными структурами. Однако не нужно быть профессиональным логистом, чтобы предположить, что разделение главных офисов министерства между Хабаровском и Владивостоком вызовет неминуемую чехарду в документообороте и очевидные сложности с перемещением чиновников между двумя городами. В этой связи вполне имеет право на жизнь такая версия: Минвостокразвития во главе с министром реально будет работать во Владивостоке, а некий допофис в Хабаровске останется в основном для того, чтобы не снижать административный вес Хабаровска и не обижать хабаровчан, привыкших к столичному статусу своего города.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото www.rg.ru
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Комментарии
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Псевдоним08:08, 27.12.2013#
в хабаре откаты меньши!Приз "Восхищение года", без сомнения, достаётся чиновнику, мультимиллионеру и вице-премьеру правительства РФ Игорю Шувалову. Этот потрясающий персонаж, как мы помним, получил взятку $118 миллионов от Абрамовича и Усманова и запихнул эти деньги в сложную систему офшоров, оформленных, преимущественно, на жену. Сейчас лицемерный аферист выступает как главный сторонник "деофшоризации экономики" и на днях он дал совершенно потрясающее объяснение возникновению своей офшорной империи. Отложите ложку с кашей, если завтракаете, а то поперхнётесь овсянкой:Первый вице-премьер добавил, что они с женой использовали иностранные юрисдикции для владения активами, в частности, потому, что не хотели, чтобы в случае их смерти их дети наследовали все имущество. Они хотели, чтобы дети большую часть своих средств зарабатывали, но не могли найти подходящих механизмов это организовать, кроме зарубежного владения, передает «РИА Новости».
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Ваал-Фегор09:01, 27.12.2013#
да дело даже не в этом. . . рейтинг растёт по мере того как политик может объясняться по поводу нелицеприятных моментов своей жизни (читай как он умеет отмазываться). В от Шувалов - это уровень (отмазок) я Вам скажу оч высокий. . . отсюда и благосостояние и высокий пост. . .
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Ну почему у Хабаровска тоже есть возможности для развития!! Близость границы с Китаем - развитие острова Большого Уссурийского совместно с Китаем куда уже построили мост, большое количество пригодной для строительства земли рядом с городом, в отличии от Владивостока, плюс узел дорог!!!