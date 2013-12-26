Минвостокразвития частично переезжает в "продвинутый" Владивосток из "консервативного" Хабаровска

Министерство по развитию Дальнего Востока, в настоящее время базирующееся в Хабаровске, дополнительно разместится и во Владивостоке, но столицей округа останется Хабаровск. Однако тут есть вопросы.

"Принято решение о том, что местом размещения Министерства по развитию Дальнего Востока, наряду с Москвой и Хабаровском, устанавливается также Владивосток. Это никоим образом не означает, что столица Дальневосточного федерального округа переносится во Владивосток. Министерство будет размещаться как в Хабаровске, так и во Владивостоке, а полпредство было и остается в Хабаровске ", - сообщил глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА по итогам заседания правительства в четверг.

По его словам, такое решение принято в связи с реализацией новой стратегии развития Дальнего Востока, которая была озвучена президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в ежегодном послании Федеральному Собранию и одобрено правительственной комиссией по развитию ДФО 24 октября.

В настоящее время структурные подразделения Минвостокразвития функционируют в Москве и Хабаровске. Ранее озвучивалось, что Минвостокразвития уже подыскивает офисы во Владивостоке под свои подразделения. В частности, рассматривались варианты с бизнес-центром Fresh Plaza.

Однако несколько ранее корреспонденту ZRPRESS.RU удалось поговорить с чиновников Минвостокразвития, который на условиях конфеденциальности сообщил, что, дескать, команде нового на тот момент министра по душе "продвинутый и бурно развивающийся портовый Владивосток, нежели консервативный и малоперспективный Хабаровск" и новоиспеченные сотрудники министерства всячески настаивают на переезде. Кроме того, министру вроде как не очень уютно работать рядом с новым же полпредом, который имеет намного больший политический вес, чем Галушка.

Еще раз уточняем - это частная информация, не подтвержденная официальными структурами. Однако не нужно быть профессиональным логистом, чтобы предположить, что разделение главных офисов министерства между Хабаровском и Владивостоком вызовет неминуемую чехарду в документообороте и очевидные сложности с перемещением чиновников между двумя городами. В этой связи вполне имеет право на жизнь такая версия: Минвостокразвития во главе с министром реально будет работать во Владивостоке, а некий допофис в Хабаровске останется в основном для того, чтобы не снижать административный вес Хабаровска и не обижать хабаровчан, привыкших к столичному статусу своего города.

Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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