Дворкович: Необходимость в "мигалках" практически отпадет…

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович считает, что от "мигалок" можно отказаться, если оптимизировать работу правительственных учреждений, в частности использовать видеосвязь для проведения совещаний.

"В принципе от "мигалок" можно отказаться, надо просто оптимизировать работу правительственных учреждений. И будет все нормально", - сказал Дворкович в эфире радиостанции "Эхо Москвы" поздно вечером в воскресенье, 25 декабря.

Кроме того, полагает чиновник, "необходимость в "мигалках" практически отпадет", когда административные структуры переместятся в одну точку, за город, как это предлагает президент, пишут РИА Новости.

"Сейчас тоже можно было бы перейти на общение по скайпу, видеосвязи и сократить количество поездок, - считает помощник главы государства. - Но "мигалки" - это все-таки скорее отношение людей к чиновникам и я понимаю тех, кто не доволен. Но чтобы реально на дорогах не было проблем, это вопрос видеокамер, нормальной организации дорожного движения, строительства дорог - это пронесет больше пользы".

"Я за "мигалку" не хочу держаться, но пока что-либо мне скажут, что я не должен ездить на совещания, освободите меня от этой обязанности, либо приходится это делать с "мигалкой". Или нужно работать меньшее количество часов в день. Тоже вариант", - сказал Дворкович.

"Я каюсь, иногда бывают ситуации, когда я на своей машине, наверное, еду не очень прилично, скажем так, и создаю раздражение для других водителей, - признался чиновник. - Но могу честно сказать, что всегда прошу своих водителей, которые подневольные люди, чтобы они были как можно более аккуратными и как можно реже использовали (мигалки) если нет необходимости это делать".