Медведев предлагает со следующего года вывести из эксплуатации Ту-134

Президент России Дмитрий Медведев дал поручение проанализировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации со следующего года с регулярных рейсов.

«Я поручил министерству, чтобы готовили в целом форсированный вывод Ту-134 из эксплуатации. Это пора сделать», — сказал Медведев.

Последняя катастрофа лайнера этой модери произошла в ночь на 22 июня. Самолет Ту-134 авиакомпании «Русэйр», вылетевший из Москвы в 22:30 мск 21 июня, потерпел катастрофу при посадке в Карелии. МЧС РФ сообщает, что 45 из 52 находившихся на борту людей погибли. Семь человек получили тяжелые травмы и ожоги, пятеро доставлены в Москву на лечение, а остальные находятся в республиканской больнице Петрозаводска.

Следственный комитет России рассматривает различные версии катастрофы Ту-134 в Карелии, в том числе допускается ошибка экипажа и отказ техники.

Как сообщало ИА «Росбалт», министр транспорта РФ Игорь Левитин на заседании президиума правительства РФ отметил, что одна из причин авиакатастрофы в Карелии — сложные метеоусловия. «Посадка производилась ночью, в сложных метеоусловиях, — сказал он. — По предварительным данным, при заходе на посадку самолет столкнулся с деревьями в районе ближнего приводного маяка, примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы и в 200 метрах правее осевой линии полосы».

"Золотой Рог".