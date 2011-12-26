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Медведев предлагает со следующего года вывести из эксплуатации Ту-134
Президент России Дмитрий Медведев дал поручение проанализировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации со следующего года с регулярных рейсов.
«Я поручил министерству, чтобы готовили в целом форсированный вывод Ту-134 из эксплуатации. Это пора сделать», — сказал Медведев.
Последняя катастрофа лайнера этой модери произошла в ночь на 22 июня. Самолет Ту-134 авиакомпании «Русэйр», вылетевший из Москвы в 22:30 мск 21 июня, потерпел катастрофу при посадке в Карелии. МЧС РФ сообщает, что 45 из 52 находившихся на борту людей погибли. Семь человек получили тяжелые травмы и ожоги, пятеро доставлены в Москву на лечение, а остальные находятся в республиканской больнице Петрозаводска.
Следственный комитет России рассматривает различные версии катастрофы Ту-134 в Карелии, в том числе допускается ошибка экипажа и отказ техники.
Как сообщало ИА «Росбалт», министр транспорта РФ Игорь Левитин на заседании президиума правительства РФ отметил, что одна из причин авиакатастрофы в Карелии — сложные метеоусловия. «Посадка производилась ночью, в сложных метеоусловиях, — сказал он. — По предварительным данным, при заходе на посадку самолет столкнулся с деревьями в районе ближнего приводного маяка, примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы и в 200 метрах правее осевой линии полосы».
"Золотой Рог".
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