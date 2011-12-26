Социологи вообразили выборы

На президентских выборах за Владимира ПУТИНА россияне проголосуют активнее, нежели за Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Таковы результаты соцопроса, проведенного «Левада-центром».

Так, треть опрошенных россиян отдают предпочтение действующему премьеру, 21% хотят и дальше видеть президентом Медведева. Коммунист Геннадий ЗЮГАНОВ и глава ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ идут на равных — по 5%. Затруднились с ответом 18% россиян, а 8% уже сейчас уверены, что не пойдут на выборы.

Стоит отметить, что, по данным другого исследовательского центра (ВЦИОМ), половина россиян готова отдать свои голоса за действующего президента Дмитрия Медведева. Однако поскольку предполагается, что президент Медведев и премьер-министр Путин не станут конкурировать на выборах президента, кандидатура главы правительства в опросе не фигурировала, пишет ИА "Росбалт".

Добавим, что «Единая Россия» предсказуемо лидирует среди партий, за которых бы отдали свои голоса россияне на выборах в Госдуму. Показатели достаточно стабильны на протяжении последнего времени.

"Золотой Рог".