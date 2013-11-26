Минвостокразвития сформирует новую реальность для работы бизнеса на Дальнем Востоке

Проведя на минувшей неделе в Хабаровске первую дальневосточную бизнес-конференцию «Инвестиции - новая реальность», Сбербанк России организовал первую публичную встречу нового состава руководства Министерства развития Дальнего Востока и крупного регионального бизнеса. В связи с этим дополнительные смыслы получило и выражение «новая реальность», пишет газета "Золотой Рог".

Для Минвостокразвития (МВР) основная экономическая реальность - соседство российского востока с АТР. Министр Александр ГАЛУШКА поделился с участниками конференции своим видением развития российского бизнеса. Он считает, что весь начальный рост частного капитала в стране происходил за счет поступлений от высоких цен на нефть, увеличивавших доходы внутри страны, ставшие основным драйвером успешного расширения отечественного рынка. Подъем был настолько резким и затяжным, что многим показалось, будто это может продолжаться бесконечно долго. Но пришел кризис 2008 года, заволновались сырьевые рынки, в России начался экономический спад. К 2013 году его удалось преодолеть, вернувшись на докризисные позиции по многим показателям. Рынок стал прежним, но изменился бизнес - за это время значительно выросли его издержки и сменились настроения.

- Прежняя модель экономического роста исчерпана, - заявляет Александр Галушка. - Больше российский рынок не даст столь значительного подъема, как раньше.

По его мнению, единственная возможность продолжать развитие - ориентироваться на рынки соседних государств. То есть расти за счет внешней экспансии. Дальневосточным территориям России с географией повезло - рядом рынок АТР, концентрирующий в себе более половины мировой торговли, уверенно занимающий позиции центра международного экономического развития. Даже незначительная доля в 2%, занятая предприятиями российского Дальнего Востока в АТР, даст ДФО кратный прирост объемов ВРП.

Министра поддержал председатель экспертного совета «Деловой России» Сергей КАЧАЕВ, предложивший обратить внимание на некоторые перспективные рынки:

- Дальний Восток занимает 15% в общероссийском экспорте в Китай. С учетом географической близости, потенциальных возможностей, это очень незначительные цифры. Только за счет конкуренции с другими регионами РФ Дальний Восток может существенно увеличить объем экспорта в КНР.

Перспективным направлением видится рынок древесины. На крупнейшем в мире китайском рынке сейчас проходят процессы, изменившие лет 10 - 15 назад японский рынок: импорт круглого леса замещается ввозом продукции деревообработки. Китай все больше нуждается в пиломатериалах, а не в сырье. Это открывает существенные возможности для российских предприятий.

Средний класс в КНР растет на десятки миллионов человек ежегодно. Только на обслуживании его нарождающихся потребностей можно развить производство и экспорт соответствующих товаров.

Уже сейчас Китай начинает импортировать продукцию сельского хозяйства. На Дальнем Востоке можно создать целый ряд агрокластеров, обеспечивающих растущие продовольственные потребности соседнего государства. Кроме КНР есть и другие рынки. Дальний Восток, например, занимает всего лишь 0,5% в экспорте РФ в США. И здесь существуют колоссальные возможности увеличения экспорта.

Руководство МВР выразило желание сформировать и новую реальность для работы бизнеса на Дальнем Востоке, предполагающую обеспечение его конкурентоспособности с предприятиями из других стран. На этом направлении разрабатывается идея создания промышленных площадок, снабженных необходимыми условиями для организации предприятий. Курирует данный вопрос в министерстве Максим ШЕРЕЙКИН, согласившийся приехать на Дальний Восток с должности вице-губернатора Калужской области.

В свою очередь, дальневосточные предприниматели представили собственное видение проблем развития, призвав, активно изыскивая новые возможности, не проходить мимо уже существующих наработок. В частности, о своем проекте создания в Приморье бункеровочного порта-хаба, развития большого каботажа на Севморпути, рассказал президент группы компаний «Транзит-ДВ» Игорь ПОЛЬЧЕНКО. Судя по первой реакции, Александр Галушка заинтересовался возможностями развития проекта, сулящего усиление позиций России в АТР, и выразил готовность включиться в устранение проблем, мешающих его реализации.

Александр ЗУБОВ, газета "Золотой Рог", Хабаровск.