Подводятся итоги открытого обсуждения проекта Молодёжного правительства Приморского края

Рабочая группа по созданию Молодежного правительства на территории Приморского края обсуждает все замечания и комментарии, которые высказывали приморцы в процессе открытого обсуждения проекта молодежного правительства на официальном сайте губернатора Приморского края miklushevskiy.ru.

Как сообщили в краевом управлении по делам молодёжи, каждое предложение детально рассматривается и будет учтено. По итогам обсуждений будет организована встреча губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с инициативной группой.

На протяжении двух недель молодёжь Приморья активно вносила предложения и замечания к проекту положения Молодежного правительства

Решение о создании в Приморском крае Молодёжного правительства было принято в мае во время встречи Владимира Миклушевского со студентами вузов. Тогда была образована инициативная группа, участники которой подготовили проект Молодёжного правительства, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.