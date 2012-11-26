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Подводятся итоги открытого обсуждения проекта Молодёжного правительства Приморского края
26 Ноября 2012, 12:41 | Дальний Восток
Рабочая группа по созданию Молодежного правительства на территории Приморского края обсуждает все замечания и комментарии, которые высказывали приморцы в процессе открытого обсуждения проекта молодежного правительства на официальном сайте губернатора Приморского края miklushevskiy.ru.
Как сообщили в краевом управлении по делам молодёжи, каждое предложение детально рассматривается и будет учтено. По итогам обсуждений будет организована встреча губернатора Приморского края Владимира Миклушевского с инициативной группой.
На протяжении двух недель молодёжь Приморья активно вносила предложения и замечания к проекту положения Молодежного правительства
Решение о создании в Приморском крае Молодёжного правительства было принято в мае во время встречи Владимира Миклушевского со студентами вузов. Тогда была образована инициативная группа, участники которой подготовили проект Молодёжного правительства, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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