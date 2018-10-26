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На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"
Но, похоже, это еще далеко не все…
Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», в Приморье 26 октября начался период выдвижения кандидатов на должность губернатора края. С утра своим правом выдвинуть кандидата на главный в регионе пост уже воспользовались несколько партий, а врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО уведомил Избирательную комиссию Приморского края о своем самовыдвижении.
Напомним, что повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. месяц назад в краевое избирательное законодательство были внесены поправки, разрешающие выдвижение на пост губернатора Приморья не только от политических партий, но и в порядке самовыдвижения. При этом кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать не только подписи 140 муниципальных глав и депутатов («муниципальный фильтр»), но и примерно 7,2 тысяч жителей Приморья. На сбор необходимого количества подписей и передачу их в крайизбирком у всех кандидатов есть время до 18 ноября включительно.
Пока кандидатами на пост губернатора зарегистрированы следующие кандидаты:
Кожемяко Олег Николаевич – врио губернатора Приморья;
Чемерис Роза Басировна – депутат Думы Владивостока;
Митволь Олег Львович – председатель российской экологической партии «Зелёные»;
Михальченков Павел Владимирович;
Васильев Виктор Евгеньевич;
Тимченко Алексей Павлович – председатель приморского регионального отделения «Деловой России», выдвинутый региональным отделением партии роста;
Старицин Виктор Викторович;
Поляков Игорь Михайлович;
Марченко Максим Николаевич;
Андрейченко Андрей Валерьевич – депутат Госдумы;
Степаненко Игорь Геннадьевич;
Щербаков Александр Владимирович – депутат Законодательного собрания Приморья.
Ожидается, что остальные политические силы, которые ранее заявляли о намерении выдвинуть своих представителей, проведут конференции 27-28 октября.
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