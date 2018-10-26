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На пост губернатора Приморья уже претендует "праведная дюжина"

26 Октября 2018, 17:08 | Дальний Восток

Но, похоже, это еще далеко не все…

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», в Приморье 26 октября начался период выдвижения кандидатов на должность губернатора края. С утра своим правом выдвинуть кандидата на главный в регионе пост уже воспользовались несколько партий, а врио губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО уведомил Избирательную комиссию Приморского края о своем самовыдвижении.

Напомним, что повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. месяц назад в краевое избирательное законодательство были внесены поправки, разрешающие выдвижение на пост губернатора Приморья не только от политических партий, но и в порядке самовыдвижения. При этом кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать не только подписи 140 муниципальных глав и депутатов («муниципальный фильтр»), но и примерно 7,2 тысяч жителей Приморья. На сбор необходимого количества подписей и передачу их в крайизбирком у всех кандидатов есть время до 18 ноября включительно.

Пока кандидатами на пост губернатора зарегистрированы следующие кандидаты:

Кожемяко Олег Николаевич – врио губернатора Приморья;

Чемерис Роза Басировна – депутат Думы Владивостока;

Митволь Олег Львович – председатель российской экологической партии «Зелёные»;

Михальченков Павел Владимирович;

Васильев Виктор Евгеньевич;

Тимченко Алексей Павлович – председатель приморского регионального отделения «Деловой России», выдвинутый региональным отделением партии роста;

Старицин Виктор Викторович;

Поляков Игорь Михайлович;

Марченко Максим Николаевич;

Андрейченко Андрей Валерьевич – депутат Госдумы;

Степаненко Игорь Геннадьевич;

Щербаков Александр Владимирович – депутат Законодательного собрания Приморья.

Ожидается, что остальные политические силы, которые ранее заявляли о намерении выдвинуть своих представителей, проведут конференции 27-28 октября.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: ищенко  бюллетень  избирком  Справедливая Россия  КПРФ  президент  скандал  подкуп  тарасенко  урна  единая россия  Путин  ЛДПР  выборы  кандидат  провал 



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