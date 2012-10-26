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Что предпочитают пить украинцы в день выборов президента
ВЛАДИВОСТОК, 26 октября, ZRPRESS. Как известно, за десять дней до выборов социологические службы мучаются безработицей, поскольку им по закону запрещено разглашать данные соцопросов. На Украине придумали, как обойти закон. На прошлых президентских выборах неизвестные социологи проводили любопытное исследование: расспрашивали у потенциальных избирателей, что они собираются пить в день выборов.
И вот накануне парламентских выборов социологи-чудаки возобновили свою работу и поинтересовались у людей, что они собираются пить 28 октября 2012 года. По данным одной независимой компании в день выборов алкогольные предпочтения избирателей распределятся следующим образом:
Водку будут пить 26%
Вина красные, белые – 21%
"Вдову Клико" – 18%
Советское игристое - 10%
Пиво "Львiвське" – 5,6%
Лимонад "Буратино" в основное меню не попадет – шипучку будут пить лишь 2,6% избирателей.
Выходит, что 28 октября на парламентских выборах победили любители водки. На этот раз граждане Украины, проживающие в Приморье, были лишены возможности голосовать – весной консульский отдел из Владивостока перебрался в Новосибирск.
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Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог".
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