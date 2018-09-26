Новый губернатор пообещал сильно сократить число своих замов

Приморье замерло в ожидании перемен

Новый губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ, разгромно выигравший выборы у Вячеслава ШПОРТА, пообещал сократить количество заместителей главы региона с нынешних 21 до 8-12. Что-то подобное наверняка ожидает и Приморье, которое еще не определилось с новым губернатором.

«Я считаю избыточным такое огромное количество заместителей. С мое точки зрения, это избыточно. Я не могу точно назвать цифру, но от 8 до 12 - это оптимальный состав заместителей, 21 это много. В правительстве будут работать только те, кто не замешан ни в каких схемах, махинациях и хищениях. Только честные, действительно желающие улучшения жизни к крае», - сказал г-н Фургал.

Ранее представитель ЛДПР сообщил, что правительство будет коалиционным, состоящим из представителей разных партий, которые будут отбираться, исходя из своих профессиональных качеств.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток