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Спорных островов в АТР - как грибов после дождя
В Азиатско-Тихоокеанском регионе потихоньку и не очень тлеет целый список территориальных споров. Что касается спорных островов, то россиянам, конечно, больше всего известна проблема Курильских островов, которая уже много десятилетий портит российско-японские отношения.
Напомним, что в начале июля, после визита премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова, японский МИД вызвал российского посла для объяснений, после чего японские власти выразили свой протест против подобных посещений. Аналогичную реакцию вызвало прошлое посещение Д. Медведевым Курил в 2011г. Тогда японская сторона также заявила протест в связи с визитом российского политика. Япония считает южные Курилы своими «северными территориями», указывая, что договор между двумя странами по итогам Второй Мировой войны не подписан, а потому юридически Россия не имеет прав на часть островов.
В августе этого года обострилась ситуация вокруг острова Токто (корейское название) или Такэмиса (это по-японски), что в западной части Японского моря в связи с приездом на него корейского президента Ли Мен Бака. В итоге власти Японии отослали из Южной Кореи своего посла.
Визит Ли Мен Бака стал первым приездом главы Южной Кореи на спорную территорию. Страна восходящего солнца утверждает, что два скалистых острова, расположенные между Японскими островами и Корейским полуостровом, принадлежат ей с 1905 г. Однако Корея пытается оспорить этот факт, настаивая на том, что исторически острова входили в состав их государства. В настоящее время на островах находится небольшой гарнизон сил южнокорейской береговой охраны.
Архипелаг Спратли, Парасельские острова и Тонкинский залив имеют важное стратегическое значение. Этот островной спор 38 лет назад привел к морскому сражению между Китаем и Вьетнамом. Имеется в виду конфликт 1974 года из-за Парасельских островов (у китайцев и вьетнамцев для них, естественно, есть свои названия). Острова Спратли расположены между Вьетнамом, Филипинами и Малайзией. Это маленькие коралловые островки, некоторые из них даже не возвышаются над водой. Расстояние от Спратли до КНР примерно в два раза больше, чем до Вьетнама. 14 марта 1988 года произошло вооруженное столкновение с участием китайских и вьетнамских кораблей у рифа Джонсон (Синь Коу). В результате этих событий КНР захватила 7 рифов и атоллов архипелага Спратли, получив опорный плацдарм для дальнейших действий по установлению контроля над другими островами. В ходе боёв были потоплены 3 вьетнамских военный корабля, погибло около с 70 моряков.
К слову, на данный участок моря также претендуют Малайзия, Бруней, Филиппины и Тайвань. Вот где пороховая бочка…
«Золотой Рог».
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