Владимир Путин пригрозил карой за вседозволенность

26 сентября, ZRPRESS. Президент РФ Владимир Путин, комментируя во вторник трагическое ДТП в Москве, когда пьяный водитель врезался в остановку и убил семь человек, заявил о необходимости ужесточения в России наказания за подобные преступления.

"За некоторые вещи нужно просто карать. К сожалению, по-другому не получается... Если этого не делать, то такие трагедии будут происходить повсеместно", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по культуре и искусству.

Громкое ДТП произошло в прошлую субботу на Минской улице, погибли семь человек, в том числе пятеро воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей №7, пишет РИА "Новости".

Глава государства напомнил, что виновник аварии признался следователям, что "всегда делал то, то он хочет". "Вот эти границы свободы, ответственности, обязанности перед обществом - они просто размыты целиком", - сказал Путин.

"Нам, конечно, придется ужесточать законодательство в этой области. Ну не работает то, что у нас сформулировано сегодня, в нашем обществе не работает", - добавил президент.

После аварии ряд депутатов от разных фракций выступили с предложением ужесточить наказание за нарушение ПДД. В частности, ЕР заявила, что уже на этой неделе намерена внести поправки в законодательство об ужесточении наказания за вождение в пьяном виде, подразумевающие кратное повышение штрафов с конфискацией автомобиля, пожизненное лишение прав и тюремный срок за повторный случай управления транспортным средством в состоянии опьянения. Эту инициативу в понедельник поддержал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Путин отметил, что в целом ряде "благообразных стран" действуют достаточно жесткие наказания за действия, направленные против интересов общества и государства.

Вместе с тем президент обратил внимание на то, что помимо ужесточения наказания нужно принимать и другие меры профилактики подобного рода действий.

"Мы должны делать гораздо более тонкую, более основательную работу по повышению общекультурного уровня, по всему тому, что мы здесь затрагиваем так или иначе. Но ужесточать тоже придется хотя бы вот в этой сфере", - добавил глава государства.